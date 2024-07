Limpeza da casa auxilia na qualidade do sono

Um estudo de 2022 realizado por cientistas da USP e da Unifesp revelou que 65% da população avaliada relata problemas com o sono. Reduzir o uso de telas, manter uma alimentação noturna balanceada ou tratar uma apneia são fatores que podem contribuir para um sono de qualidade. Além disso, a limpeza do ambiente onde dormimos desempenha um papel crucial na promoção de um sono reparador.



Fatores externos e invisíveis aos olhos, como o acúmulo de poeira, por exemplo, podem ser a causa de noites de sono mal dormidas. De acordo com uma pesquisa realizada pela Unicamp, apenas 1 grama de poeira pode abrigar cerca de 40 mil ácaros. “Além disso, ficou constatado que, em alguns casos, os ácaros podem representar até 10% do peso do colchão. Como a gente não vê esses ácaros, acreditamos que são inofensivos”, afirma Gian Gandra, co-fundador da Dr. Lava Tudo, empresa especializada em higienização e impermeabilização de estofados.



Gandra explica que muitas substâncias alérgenas são inaladas durante o sono, sendo não apenas os ácaros vivos, mas também as fezes e carcaças desses pequenos animais, que se propagam quando alguém deita ou levanta da cama. “Dessa forma, não há como ter um sono de qualidade. Essa má higienização causa alergias e incômodos noturnos. E é por isso que a limpeza frequente não só do colchão e travesseiro, como também do quarto em geral, é importantíssima para garantir uma boa noite de sono.”



Segundo o especialista da Dr. Lava Tudo, um quarto limpo e organizado pode proporcionar uma sensação de tranquilidade e relaxamento, fatores essenciais para uma boa noite de sono. Ele indica ainda que as janelas devem ser abertas todos os dias para que ocorra uma melhor ventilação do ambiente, prevenindo assim o surgimento de mofo.



“Algumas práticas diárias no cuidado do lar e dos móveis influencia na qualidade do sono, como aspirar o quarto, incluindo cantos e embaixo da cama; utilizar pano úmido para remover poeira de móveis e superfícies; e lavar lençóis, fronhas, mantas e edredons regularmente, em água quente, para eliminar ácaros, bactérias e outros alérgenos.”



Gandra ressalta ainda que a limpeza profissional de colchão e travesseiros é muito importante para garantir uma higienização profunda dos objetos. “Esse é um cuidado que muitos consideram secundário, mas que é extremamente necessário. O colchão e os travesseiros devem ser lavados regularmente e não apenas aspirados”, conclui.



Para saber mais, basta acessar: https://drlavatudo.com/