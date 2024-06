Lançamento inédito de Chrystian em parceria com Sérgio Reis

A música “Amargurado” do último projeto, do cantor Chrystian, é a quinta faixa a ser disponibilizada nas plataformas digitais do DVD “60 anos de Estrada, ao vivo”. O feat com o cantor Sérgio Reis estará disponível nos streamings, YouTube e redes sociais, na próxima sexta-feira (05). O lançamento ocorre poucos dias após o falecimento do artista, que aconteceu em 19 de junho.

O projeto "60 Anos de Estrada, ao vivo” celebra a trajetória profissional do artista, trazendo novos arranjos para músicas consagradas, além de algumas músicas inéditas. Participações especiais como Renato Teixeira e as duplas Maria Cecília & Rodolfo e Lipe e Lyan estarão presentes no álbum que ainda não tem previsão de lançamento de acordo com fontes da New Music Brasil.



O projeto “60 anos de Estrada, ao vivo” está sendo lançado aos poucos e inclui faixas inéditas como "Sob o Céu Azul” e "Saudade tá Pior" e algumas consagradas na carreira do artista como "Sou Eu", "Cheiro de Shampoo" e "Brigas". A produção musical ficou a cargo do próprio Chrystian, com direção de vídeo de Eduardo Galeno e produção geral de Monte Castelo.



Chrystian

Nascido José Pereira da Silva Neto, Chrystian, começou sua carreira musical ainda criança, cantando em serestas com os pais. Aos seis anos, conhecido como Zezinho, o artista já se apresentava em clubes de Goiânia. Em São Paulo, adotou o nome artístico Chrystian e alcançou sucesso com baladas em inglês nos anos 70.

Dupla Sertaneja



Na década seguinte, formou com seu irmão, a dupla sertaneja Chrystian & Ralf. Famosos por seus agudos, a dupla foi reconhecida como mais afinada do Brasil até a separação em 2021.

Juntos, os irmãos lançaram 20 álbuns, dois DVDs e 32 coletâneas ao longo da carreira, que os fizeram conquistar 15 Discos de Ouro, nove de Platina e quatro de Diamante.

Falecimento



De acordo com informações divulgadas pelo Hospital Samaritano Higienópolis, o cantor faleceu devido a um choque séptico (infecção generalizada), em decorrência de pneumonia e comorbidades.