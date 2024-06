Bar Convent terá quarta edição na Bienal do Ibirapuera

Uma das maiores feiras de destilados para profissionais que trabalham com bebidas em bares, restaurantes, hotéis e eventos no Brasil e na América do Sul, o Bar Convent São Paulo terá sua quarta edição de 1 a 3 de julho, em novo local, na Bienal do Ibirapuera.

A primeira edição, realizada em 2019, foi bem recebida pelo setor pela mescla de negócios, networking e conteúdo, reunindo referências nacionais e internacionais. O BCB São Paulo traz para o país o conceito de sucesso na Alemanha, onde acontece desde 2007, e nos Estados Unidos, desde 2018.

A Aurora Fine Brands se prepara para esta edição e promete uma nova experiência para os visitantes, com dois espaços distintos, degustações especiais e lançamentos.

"O BCB São Paulo é sempre uma grande oportunidade de mostrar nossas marcas e apresentar as novidades para o mercado. Nesta edição, além de destacarmos os rótulos da Zamora Company e Sazerac Co, vamos lançar dois ícones da coquetelaria, os bitters Peychaud´s e Regans´, que chegam ao nosso portfólio em setembro”, afirma Marcelo Pereira, Gerente de Marketing de Bebidas da Aurora Fine Brands.

O bitter Peychaud's é um ingrediente essencial para qualquer entusiasta de coquetéis. Criado em meados do século XIX por Antoine Amédée Peychaud, é símbolo da cultura de Nova Orleans. Apresenta um sabor doce e complexo, com notas marcantes de cereja, cravo e noz-moscada. Toques de canela, anis e genciana, além de ingredientes secretos, complementam o perfil intrigante. O aroma floral e herbal, com especiarias proeminentes, completa a experiência do Peychaud's. Embora seja associado ao coquetel Sazerac, pode ser usado para adicionar profundidade e sabor a uma variedade de bebidas.

Já o Regans´, nascido da mente do mixologista Gary Regan no início dos anos 2000, é versátil, saboroso e um dos favoritos entre os bartenders. Com uma base de casca de laranja, especiarias como canela e cravo, além de cardamomo e ervas aromáticas, oferece um sabor cítrico complexo.

Os novos bitters Peychaud´s e Regans´ serão exibidos juntamente com os bourbons premium, Buffalo Trace, Eagle Rare e 1792, em um espaço exclusivo inspirado na Sazerac House, de Nova Orleans. O público poderá degustar drinques com bourbons e shots. “A Sazerac House, é um lugar que celebra a história e a cultura de Nova Orleans; queremos levar um pouco desse clima para o BCB”, explica Leandro Barbosa, Embaixador da Sazerac Co. no Brasil.

A Zamora Company, representada por Villa Massa, Martin Miller’s e pela família Licor 43 – Original, Horchata e Chocolate – também terá um espaço especial para receber os convidados e mostrar suas linhas de produtos.

Além dos estandes da Sazerac Co. e da Zamora Company, a Casa Cuervo destaca suas tequilas premium e super premium com uma palestra no dia 2 de julho, às 18h, que será conduzida pelo embaixador das marcas 1800 Tequila e Maestro Dobel, Michel Felício. Ele irá compartilhar seu conhecimento sobre o mundo das tequilas, ressaltando as tendências, os diferentes tipos, sabores e processos de produção das tequilas 1800 Tequila e Maestro Dobel.

As marcas que compõem o portfólio de destilados da Aurora Fine Brands são: Jose Cuervo, 1800 Tequila, Maestro Dobel, Licor 43, Villa Massa, Martin Miller’s, Fireball, Buffalo Trace, Southern Comfort, Eagle Rare, 1792, Stoli Vodka, De Kuyper, Peachtree, Mozart, Boudier, Tito’s Handmade Vodka, Gekkeikan, Schlichte, Capel, Carpano e Fernet Branca.

BCB São Paulo

Data: de 1, 2 e 3 de julho

Local: Pavilhão da Bienal do Ibirapuera – São Paulo/SP

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Ibirapuera – São Paulo

Credenciamento: https://www.barconventsaopaulo.com.br/pt-br.html.

Evento para maiores de 18 anos.

Mais informações estão em www.barconventsaopaulo.com.br

Sobre a Aurora Fine Brands

Com mais de 75 anos de experiência, a Aurora Fine Brands acredita que sabores únicos criam momentos especiais. A empresa foi fundada em 1921 em Hamburgo, na Alemanha, e hoje é uma das mais consolidadas na importação e distribuição exclusiva de bebidas e alimentos finos no Brasil, para onde a companhia migrou em 1946.

Estruturada em quatro divisões: Alimentos, Confectionery, Destilados & Licores, e Vinhos (divisão também conhecida como Inovini), representa e desenvolve mais de 60 marcas internacionais em seu portfólio, entre elas o snack de arroz Kalassi, conservas Bonduelle, mostardas Maille, geleias St. Dalfour, chocolates Baci Perugina, tequila Jose Cuervo, Licor 43 e, na Inovini, os vinhos Louis Latour (França), Dr Loosen (Alemanha), Golan Heights (Israel), Laurent-Perrier (Champagne/França), Penfolds (Austrália) e Alfa Crux (Argentina) entre outras.

A Aurora Fine Brands é membro da CEISA (Circle of Specialty Food Importers), e está sob o comando de sua terceira geração, tendo como valores fundamentais o compromisso com a qualidade de atendimento ao cliente, rigorosos critérios na escolha de produtos, valores éticos, responsabilidade social e consistência ao longo dos anos.