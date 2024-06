Restaurante Carlota apresenta menu inspirado em Seychelles

A chef e proprietária do restaurante paulistano Carlota, Carla Pernambuco, elaborou receitas que misturam ingredientes da gastronomia brasileira aos aromas e às cores do arquipélago Seychelles, localizado na costa leste africana. Esse menu especial é o resultado de uma parceria inédita entre a chef e o Visite Seychelles, Escritório de Turismo das Ilhas Seychelles no Brasil, e estará disponível para o público até o dia 24 de julho.

A natureza, mas sobretudo a cultura culinária seychellois, proveniente em grande parte da vasta miscigenação de povos, serviram como referências na criação de um menu enxuto – composto por uma entrada, um prato principal, uma sobremesa e um drinque de boas-vindas –, mas que captura a essência deste destino insular africano.

"É toda a cultura créole que faz a magia acontecer. Os costumes alimentares se mesclam às manifestações artísticas, às tradições, formando o cenário vibrante e original de um povo com sua natureza: um estilo de vida Seychelles. É assim que eu imagino, enquanto saboreio seus frutos e planejo uma visita o mais breve possível", comenta a chef Carla Pernambuco.

O pontapé inicial é dado com o welcome drink preparado com Takamaka, rum produzido unicamente em Seychelles, e tamarindo. Em seguida, a entrada é servida e o finger food de blinis de inhame e tartare de pupunha dá início à refeição propriamente dita. Para o prato principal, uma iguaria típica do arquipélago e traços brasileiros: arroz de polvo, com leite de coco e tomates tostados na brasa. E, para finalizar a experiência, uma fusão dos dois países em uma sobremesa composta por tapioca de coco e manga.

"Empolgada com as descobertas, o menu foi expandido e se transformou em um pequeno livro de receitas intitulado Sabores das Ilhas Seychelles, onde assino 15 receitas de bebidas, pratos e sobremesas desse arquipélago no Oceano Índico africano", comenta a chef Carla Pernambuco.





Para reservas, basta acessar o site do Carlota.

Rua Sergipe, 753 – Higienópolis | Tel.: (11) 3661 8670

O menu permanece até o dia 24 de julho, no almoço e no jantar, e custa R$ 280 por pessoa.

Para mais informações sobre Seychelles, basta visitar o site seychelles.com