Elvis A Musical Revolution: Leandro Lima vive lenda do rock

Com 29 atores e uma banda com 9 músicos, o espetáculo terá como protagonistas Leandro Lima, que alterna o papel principal com Daniel Haidar, Luiz Fernando Guimarães no papel de Coronel Parker, Caru Truzzi como Priscilla Presley, Fabiana Gugli no papel de Gladys, mãe do cantor, e Eduardo Semerjian interpretando Vernon, seu pai.

O elenco contará ainda com Gabriella di Grecco como Dixie, a primeira namorada, Sérgio Dalcin como Frank Sinatra, Bruno Sigrist será Sam Phillips, Andreza Medeiros como Ann-Margret, Rupa Figueira como Roy Brown, Letícia Nascimento como Sister Rosetta e Robson Lima como Elvis quando jovem. Imagens das caracterizações podem ser conferidas aqui.

Com direção, versão e adaptação de Miguel Falabella, direção musical de Jorge de Godoy e direção coreográfica de Bárbara Guerra, o espetáculo tem patrocínio da Zurich Santander, Esfera, Sem Parar e Atlas Schindler, com apoio de Santander Brasil, Grupo Qualicorp, Hyundai Financiamentos, Shell e Wiz Co.

O musical conta a saga do cantor através das músicas, números coreográficos e histórias da vida complexa de Elvis Presley, com sucessos de diversas fases da carreira do astro, como "Jailhouse Rock", "Hound Dog", “Heartbreak Hotel”, “Love Me Tender” e "Suspicious Minds", entre outros.

Leandro Lima, ator, modelo e cantor reconhecido por suas atuações em novelas como Levi na recente versão de “Pantanal” (2022) e o delegado Marino em “Terra e Paixão” (2023), além de suas participações em filmes, séries e peças de teatro, foi selecionado para interpretar um dos maiores ícones da música de todos os tempos no Brasil.

"Este é provavelmente o trabalho mais complexo que já fiz na vida. Pensar na cena, cantar, dançar e atuar ao mesmo tempo tem sido desafiador, mas o processo é muito colaborativo. Tanto os colegas de elenco quanto a direção do Miguel têm sido fundamentais. Estamos todos dando o nosso melhor, especialmente por conta da grande responsabilidade de nos apresentarmos para os fãs do Elvis", comenta Leandro sobre os ensaios.

O ator Daniel Haidar compartilhará o papel de Elvis com Leandro, alternando as apresentações em datas previamente anunciadas no canal da Sympla e nas redes sociais do espetáculo. Daniel é parte do elenco da segunda temporada da série “DOM”, de Breno Silveira, e protagonizou o musical com canções de Luan Santana, dirigido por Ulysses Cruz. Ele também atuou em produções como “Se Essa Lua Fosse Minha” e “Clube da Esquina”, além de participar das novelas “Verdades Secretas 2” e “Malhação – Viva a Diferença!”.

Interpretado no cinema por Tom Hanks, "Coronel Parker" será vivido pelo ator Luiz Fernando Guimarães. Convidado pelo diretor Miguel Falabella, Luiz Fernando aceitou de pronto o papel do homem que proibiu Elvis de se apresentar fora dos Estados Unidos por medo de não conseguir retornar ao país, onde havia entrado ilegalmente.

"Os ensaios estão sendo maravilhosos. Estou conhecendo um monte de gente talentosa e me entrosando com o elenco, já que o coronel interage com quase todos. O Miguel é um amigo de longa data, ele me entende, e o personagem caiu como uma luva. Eu adoro o coronel Parker e vou dar tudo de mim para ele se tornar o personagem canalha mais simpático do mundo. Ele é fingido, dissimulado, um personagem maravilhoso”, comenta Luiz Fernando Guimarães.

“O espetáculo é sobre um ícone que quase todos conhecem e está ficando lindo. Eu mesmo bebi na fonte de Elvis durante muitos anos; fazia mímicas imitando ele quando era criança, meus pais tinham os discos dele. Também lembro de assistir, na época, o filme 'Saudades de um Pracinha', sobre o serviço dele no exército. Enfim, estou amando participar de todo esse processo e tenho certeza de que será um enorme sucesso", completa o ator.

A importância do astuto empresário "Coronel Tom Parker" na vida e carreira de Elvis Presley é amplamente debatida. Com uma biografia enigmática e cheia de controvérsias, o ex-militar, que trabalhou em circos e parques de diversões, chegou ilegalmente aos Estados Unidos aos 20 anos e se tornou uma figura crucial na trajetória de sucesso de Elvis.

Elenco Elvis – A Musical Revolution

Luiz Fernando Guimarães (Coronel Tom Parker)

Leandro Lima (Elvis)

Daniel Haidar (Elvis Alternante)

Caru Truzzi (Priscilla Presley)

Robson Lima (Elvis Jovem)

Fabiana Gugli (Gladys)

Eduardo Semerjian (Vernon e Coronel Tom Parker)

Andreza Medeiros (Ann – Margreet)

Rupa Figueira (Roy Brown e ensemble)

Letícia Nascimento (Sister Rosetta e ensemble)

Gabriella Di Grecco (Dixie e ensemble)

Bruno Sigrist (Sam Phillips e ensemble)

Sérgio Dalcin (Frank Sinatra ensemble)

Pedro Silveira (Cover Elvis e ensemble)

Ensemble:

Charles Damasio

Gabi Germano

Gustavo Waz

John Seabra

Renato Bellini

Daniel Caldini

Leonam Moraes

Lucas Colombo

Mari Saraiva

Maysa Mundim

Tiss Garcia

Thór Junior

Bruno Kimura (Swing Masculino) Cárolin Von Siegert (Swing Feminino) Estêvão Souz (Swing Masculino)

Vendas on-line na plataforma sympla

Bilheteria física (sem taxa de conveniência):

Teatro Santander - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041

Horário de funcionamento: Todos os dias das 12h00 às 18h00.

Para grupos os ingressos poderão ser comprados através do e-mail [email protected]

Os Produtores

"Elvis - A Musical Revolution" é assinado pelos produtores Júlio Figueiredo e Bárbara Guerra, das empresas Atual Produções e Bárbaro! Produções. Com mais de 18 anos de expertise em entretenimento, e reconhecimento como referência no mercado de eventos ao vivo no Brasil, marcaram presença na inauguração de espaços como o Allianz Parque, com shows de artistas como Paul McCartney, e o Teatro Santander, com produção internacional de "We Will Rock You". Realizaram festivais e shows internacionais, com artistas como Beyoncé, Green Day, Iron Maiden, The Black Eyed Peas e Lenny Kravitz, e também espetáculos como o recente "Donna Summer Musical", "Zorro - Nasce uma Lenda", com Marcos Mion, Letícia Spiller e Bruno Fagundes, "Alegria Alegria" com Zéia Duncan, "Hebe – O Musical", "A Mentira" com Miguel Falabella e Danielle Winits, e "Frozen in Concert" em uma tenda de 4.000 metros quadrados no Parque Villa Lobos.

Também promoveram a exposição científica "EXPODINOS - Patagotitan, O Maior Dinossauro do Mundo", em colaboração com o Museu da Argentina MEF.