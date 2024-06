Simplesmente Noivas chega à 10ª edição nos dias 29 e 30

A 10ª edição do Simplesmente Noivas acontece no próximo final de semana, nos dias 29 e 30 de junho, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, das 15h às 21h. O Feira tem entrada franca e acontece na Pousada Lattitude 22, me meio a natureza.

Durante o evento, os noivos encontrarão mesas decoradas, flores, música ambiente e ao vivo, desfiles com as tendências para 2024/2025, além de espaços instagramáveis, onde os noivos poderão tirar lindas fotos para as redes sociais.

"Em 2024, preparamos um cenário de um altar decorado onde Elvis Presley estará celebrando a união dos casais, o que deverá render muitas fotos. Nossa ideia é que o universo do casamento tome conta do evento e que esta estratégia impacte ainda mais no fechamento de negócios", explicou Paula Meireles, uma das organizadoras do Salão.

Os casais que visitarem o Simplesmente Noivas poderão sair de lá com o casamento completo, da cerimônia à festa, incluindo o antes, o durante e o depois. O 10º Salão contará com fornecedores de fotografia, filmagens, DJs, bandas de celebração e baile, buffet, docinhos, bolos, open bar, vestidos de noivas e daminhas, trajes de noivos, padrinhos e pajens, cabines fotográficas, mobiliário, serviço de cerimonialista, viagem de lua de mel, entre outros.

"Eventos como o Salão Simplesmente Noivas são fundamentais para a economia local, pois movimentam diversos setores e incentivam o turismo na região. Estamos muito otimistas com o impacto positivo que esta edição trará para os negócios locais", afirmou Marcelo Ayres, presidente do Sindicomércio.

O Simplesmente Noivas é uma realização da Pousada Latitude 22, em parceria com MUV Eventos, About Decor, site Casar.com e Inter TV, com o apoio institucional da Prefeitura de Rio das Ostras, Sindicomércio e HGA.