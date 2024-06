Jaguar Parade RIO inicia pinturas ao vivo no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro vai ser invadido por dezenas de onças esculturais, pintadas por diversos artistas, que serão expostas gratuitamente em praças, praias, parques e pontos turísticos da cidade maravilhosa entre os dias 12 de julho e 11 de agosto.

A Jaguar Parade desfilará 67 obras de arte pelas ruas da cidade. As onças multicoloridas serão vistas em locais emblemáticos como o Pão de Açúcar, o Parque Lage, o Museu do Amanhã, o Cristo Redentor, a Cinelândia, a Lapa, a zona portuária, o Mirante do Leblon, entre outros.

Antes que o público carioca possa conferir as obras, que irão a leilão em 13 de agosto no Hotel Fairmont, os artistas as pintarão “ao vivo”, diante dos olhos do público.

As sessões de “Live Painting” ocorrerão diariamente entre os dias 20 de junho e 10 de julho, das 14h às 21h de segunda a sábado e, aos domingos e feriados, das 14h às 20h, nos ateliês oficiais, especialmente montados para o projeto: no RIOgaleão - Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador (Terminal 2, piso 0), e no shopping VillageMall, na Barra da Tijuca (Átrio Américas, Piso L1).

Artistas como João Incerti, Bruna Frog, Albarte e Edu Ribeiro darão forma a seus projetos previamente selecionados dentre centenas de inscritos. Quem visitar o shopping e o aeroporto poderá conferir em primeira mão as onças que povoarão a cidade.

As sessões de pintura ao vivo também ocorrerão no Parque Lage, Pão de Açúcar e Hotel Fairmont. Entre os dias 25 e 28 de junho, das 9h às 12h30, serão pintadas a “onça indígena” e a “onça sensorial” no Parque Lage; já no Pão de Açúcar, as sessões serão nos dias 6 e 7 de julho, e no Hotel Fairmont, no dia 26 de junho.



A lista dos horários de pintura de cada artista e local está no site e nas mídias sociais do evento.

A Jaguar Parade é apresentada pelo Ministério da Cultura, por intermédio da Lei de Incentivo à Cultura, e pela Suzano, e conta com o patrocínio diamante de John Deere, BQR, Pacco, TNT, Fairfax e Consigaz.

Jaguar Parade - Arte que salva o maior felino das Américas.

Misturando arte e conscientização socioambiental, a Jaguar Parade é atualmente uma das maiores exposições de arte ao ar livre do mundo. O projeto internacional reúne artistas e público em torno de uma importante causa: a conservação da onça-pintada e a preservação de seu habitat.

Após passar por São Paulo, Florianópolis, Belo Horizonte, e realizar com grande sucesso sua primeira edição em Nova York, o movimento artístico finalmente chega ao Rio de Janeiro.

Com o objetivo de arrecadar fundos através da venda das obras, a mostra espalhará pela cidade dezenas de esculturas customizadas por artistas locais e nacionais, exibidas gratuitamente em pontos turísticos e principais espaços de circulação de público.

Após a exibição, as obras serão disponibilizadas para venda através de leilões virtuais e presenciais que destinarão 100% do lucro líquido para as ONGs parceiras: Onçafari, Panthera, Ampara Silvestre e FAS, que se dedicam a conservar a fauna e os habitats naturais brasileiros por meio de projetos voltados à ciência, educação e ecoturismo.

As exposições da Jaguar Parade já contaram com a participação de 176 artistas que customizaram 185 obras, exibidas durante cerca de 209 dias, para um público estimado em 31 milhões de pessoas. Em suas primeiras edições, foram arrecadados mais de R$ 1.600.000,00 com a venda das obras, contribuindo com as ONGs parceiras, reconhecidas pelo trabalho de conservação ambiental e das onças-pintadas.



Em 2025, a Jaguar Parade estará visitando Miami, Cidade do México, Paris e Belém, durante a COP-30.

A Jaguar Parade Rio 2024 é mais uma realização da Artery, empresa referência na criação e promoção de projetos de arte ligados a causas socioambientais, liderada por seus sócios, Giovane Pasa e Carolina Barreto.

“O principal propósito é conscientizar as pessoas sobre a necessidade urgente de conservar a onça-pintada e seu habitat. Hoje, ela está oficialmente extinta nos Estados Unidos, é muito rara no México, e já praticamente desapareceu da maior parte das regiões nordeste, sudeste e sul do Brasil”, explica Giovane Pasa.

“A Jaguar Parade Rio 2024 não vai apenas encantar os olhos, mas também tocará os corações. O Rio, uma das cidades mais vibrantes do país, tem artistas talentosos e inspirados por uma rica natureza. Certamente teremos um conjunto de obras que traduzirá a vivacidade carioca, enquanto conscientizamos sobre a necessidade de proteger a biodiversidade”, completa Carolina Barreto.

A onça-pintada é o maior felino das Américas e, originalmente, habitava desde os Estados Unidos até a Argentina. Hoje, ela está oficialmente extinta nos Estados Unidos, é muito rara no México e já praticamente desapareceu dos pampas e da maior parte das regiões nordeste, sudeste e sul do Brasil.

Por estar no topo da cadeia alimentar e necessitar de grandes áreas preservadas para sobreviver, as crescentes alterações ambientais como o desmatamento, a caça ilegal e a poluição são as principais causas da severa diminuição de sua população.

Hoje, o número de indivíduos já é cerca de 50% menor que a população original; nos últimos 27 anos, ocorreu uma diminuição de 30% da espécie e, se não houver uma atenção séria em preservação, a perspectiva é de diminuir cerca de 30% nas próximas três décadas. (fonte: onçafari.org e pantheraonça)