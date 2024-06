Quina de São João sai para três apostadores

O que aconteceu no Rio Grande do Sul este ano e chamou a atenção de todo o país não é um caso isolado. Desde 2011, o Centro Nacional de Monitoramen...

Geral Há 37 minutos Em Geral Efeitos do clima extremo são tema do Caminhos da Reportagem de domingo O que aconteceu no Rio Grande do Sul este ano e chamou a atenção de todo o país não é um caso isolado. Desde 2011, o Centro Nacional de Monitoramen...