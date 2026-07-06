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Huawei amplia ofertas no 7.7 e Prime Day

Shopee, Mercado Livre e Amazon Prime Day terão condições especiais para smartphones, tablets, smartwatches e fones de ouvido da marca, com desconto...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/07/2026 às 17h35
Huawei amplia ofertas no 7.7 e Prime Day
Huawei

A Huawei participa das principais campanhas promocionais do comércio eletrônico brasileiro neste mês com ofertas especiais em diferentes categorias do seu ecossistema. Durante o Amazon Prime Day e as campanhas do 7.7 na Shopee e Mercado Livre, consumidores poderão adquirir smartwatches, smartbands, fones de ouvido, smartphones e tablets da marca em condições especiais por tempo limitado.

Ao todo, mais de dez produtos do portfólio da empresa participarão das campanhas, contemplando smartphones, tablets, smartwatches, smartbands, fones de ouvido e dispositivos voltados ao monitoramento de saúde. A iniciativa reforça a estratégia da Huawei de ampliar o acesso dos consumidores brasileiros ao seu ecossistema conectado, reunindo soluções para produtividade, esporte, bem-estar e entretenimento.

O destaque da campanha no Mercado Livre fica por conta de dois dos lançamentos mais recentes da Huawei no Brasil. O primeiro é o HUAWEI nova 15 Max, que contará com 33% de desconto durante a ação. Desenvolvido para atender às necessidades da geração jovem, o smartphone reúne bateria de 8.500 mAh, uma das maiores da categoria, câmera Ultra Clara RYYB de 50 MP, tela OLED FullView de 6,84 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz e recursos voltados para fotografia, entretenimento e produtividade. Aliada à tecnologia HUAWEI Energy Booster, a bateria proporciona até 49 horas de chamadas, 27 horas de reprodução de vídeos, 62 horas de música e até 25 horas de navegação, além de oferecer carregamento reverso para alimentar outros dispositivos compatíveis.

Outro destaque da campanha é o HUAWEI MatePad Mini, disponível com até 30% de desconto. Equipado com a exclusiva tecnologia PaperMatte, o tablet foi desenvolvido para proporcionar uma experiência de leitura semelhante ao papel, reduzindo reflexos e oferecendo maior conforto visual durante longos períodos de uso. Com apenas 255 gramas, o dispositivo reúne recursos voltados à produtividade, estudos e criação de conteúdo, incluindo compatibilidade com a HUAWEI M-Pencil (3ª geração), WPS Office e bateria de longa duração.

Além das ofertas exclusivas do Mercado Livre 7.7, a Huawei amplia suas campanhas promocionais em outros marketplaces no dia. Na Shopee, consumidores poderão encontrar descontos de até 36% em diferentes categorias do ecossistema Huawei. Entre os produtos participantes estão o HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, HUAWEI WATCH FIT 5, HUAWEI WATCH GT Runner 2, HUAWEI FreeClip 2, HUAWEI FreeBuds Pro 5 e a linha de smartphones HUAWEI Pura 80, composta pelos modelos HUAWEI Pura 80, HUAWEI Pura 80 Pro e HUAWEI Pura 80 Ultra.

Além das ofertas do 7.7 no Mercado Livre e na Shopee, a Huawei também participa do Amazon Prime Day com descontos de até 42% em wearables voltados à prática esportiva, saúde e bem-estar.

Entre os destaques está o HUAWEI WATCH GT Runner 2, que poderá ser adquirido com até 42% de desconto. Desenvolvido em parceria com o bicampeão olímpico Eliud Kipchoge especialmente para corredores, o smartwatch reúne GPS de alta precisão, tecnologia HUAWEI TruSense™, planos inteligentes de treinamento, análise da carga de treino, previsão de desempenho, orientação para recuperação e bateria de longa duração para acompanhar semanas de uso.

Outro destaque é o HUAWEI FreeClip 2, disponível com até 40% de desconto. Inspirado no formato de um brinco, o fone de ouvido open-ear foi desenvolvido para proporcionar conforto durante longos períodos de uso sem isolar completamente o usuário do ambiente ao redor. Fabricado com silicone líquido antialérgico e liga com memória de forma, o modelo é 25% mais macio e 9% mais leve que a geração anterior, além de oferecer áudio de alta qualidade e cancelamento de ruído para chamadas.

A campanha também contempla a HUAWEI Band 10, com até 41% de desconto. A smartband oferece monitoramento contínuo da frequência cardíaca, medição de oxigenação do sangue (SpO₂), análise avançada da qualidade do sono com o HUAWEI TruSleep™, monitoramento do estresse e do ciclo menstrual, além de mais de 100 modos de treino. Compatível com smartphones Android e iOS, integra-se ao aplicativo HUAWEI Health, que reúne métricas de saúde, exercícios e bem-estar em uma interface intuitiva.

As condições especiais estarão disponíveis a partir de 7 de julho nas lojas oficiais da Huawei no Mercado Livre e na Shopee. Já as ofertas do Amazon Prime Day permanecem válidas durante o período oficial da campanha. Em todos os casos, as promoções são válidas enquanto durarem os estoques.

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