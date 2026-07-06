ForMóbile registra 50 mil visitantes e amplia mercado

A 11ª edição da ForMóbile foi realizada ao longo de quatro dias no São Paulo Expo, reunindo participantes da cadeia produtiva de móveis e madeira. O evento contou com a presença de mais de 50 mil visitantes, 550 marcas expositoras e profissionais provenientes de 43 países.

Em comparação com a edição anterior, a participação internacional cresceu 16% e a área destinada à exposição aumentou 14%, indicando expansão da capacidade de negócios. A feira facilitou a aproximação entre fabricantes, fornecedores, arquitetos, marceneiros e compradores, gerando oportunidades de negociação e intercâmbio de conhecimento.

Durante o primeiro dia, foram realizadas rodadas de negócios organizadas pela ABIMÓVEL em parceria com a ApexBrasil, conectando fabricantes nacionais a compradores de cerca de 20 países. Essa iniciativa buscou ampliar as exportações brasileiras de mobiliário e fortalecer a presença do setor no mercado externo.

A exposição Design + Indústria apresentou projetos desenvolvidos em colaboração entre designers e fabricantes, demonstrando a integração de criatividade, tecnologia e capacidade produtiva como fatores de competitividade.

No segundo dia, a programação incluiu palestras e workshops no Palco ForMóbile e no Espaço Maker, abordando temas como inteligência artificial, produtividade, empreendedorismo, gestão de marcenarias e tendências de mercado. A parceria com o Casoca permitiu a realização de tours guiados para arquitetos e especificadores, facilitando o contato direto com soluções e lançamentos.

Os dias subsequentes concentraram discussões sobre sustentabilidade, gestão empresarial e design. Foram abordadas práticas de economia circular, redução de resíduos e o programa Better Stands, que incentiva a reutilização de materiais. As sessões também destacaram a relação entre arquitetura, design e produção, evidenciando como planejamento e inovação podem agregar valor aos produtos.

Expositores relataram resultados positivos. Patrick Barbosa, consultor comercial da Usikraft, informou que o estande manteve fluxo constante de visitantes e que o fechamento de negócios aumentou 48% em relação à edição anterior. Marcus Rigo, CEO da Rometal, destacou a importância da interação com clientes para orientar o desenvolvimento de novas soluções, apresentando mais de 40 produtos durante o evento. José Marcos Neves, diretor comercial da Rullitec, apontou crescimento de 300% nas vendas, atribuindo o desempenho à presença contínua na feira.

Desde sua primeira edição, em 2004, a ForMóbile tem acompanhado a evolução da indústria moveleira. Integrada ao portfólio da Informa Markets no Brasil desde 2010, a feira adotou a identidade ForMóbile by Informa, ampliando seu alcance internacional e fortalecendo a integração entre experiências presenciais e canais digitais.

A próxima edição, a 12ª ForMóbile, está programada para ocorrer de 4 a 7 de julho de 2028, também no São Paulo Expo, com o objetivo de continuar a promover inovação, conhecimento e geração de negócios para o setor.