Três suspeitos de participarem do assalto no Aeroporto de Caxias do Sul são presos

Três suspeitos de participação no assalto ocorrido no Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, foram presos em outros estados e chegaram ao Rio Grande do Sul no fim da tarde deste sábado (22/6), onde permanecerão à disposição da Justiça. A Polícia Federal (PF) fez a captura na sexta-feira (21), em trabalho coordenado com a Brigada Militar, a Polícia Civil gaúcha e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As prisões preventivas ocorreram por meio de ordens judiciais expedidas pela 5ª Vara Federal de Caxias do Sul e contaram com apoio das secretarias de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, do Paraná e de São Paulo.

O assalto aconteceu na noite de quarta-feira (19). Devido a um confronto, morreram um sargento da Brigada Militar e um dos envolvidos no caso. As investigações seguem para a identificação de outros participantes e a elucidação do crime.