Governo do Estado e Celesc inauguram duas novas usinas solares em Lages

Fotos: Roberto Zacarias/Secom

Em um firme compromisso com a sustentabilidade, o Governo do Estado e a Celesc inauguraram, nesta sexta-feira, 21, duas novas usinas fotovoltaicas em Lages. O evento contou com a presença do governador Jorginho Mello, do presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, além de diretores, secretários de Estado, deputados, representantes do Ministério Público e prefeitos da região. No mesmo ato, foram assinados os termos para estudar a possibilidade das escolas estaduais serem atendidas por energia limpa gerada pela companhia e para cessão de uso de um terreno da Celesc pela prefeitura de Lages.

Denominada Lages II, a usina tem capacidade para gerar 1 MW de energia elétrica e recebeu um investimento de R$ 4.662.000,00. Simultaneamente, de forma simbólica, foi inaugurada também a usina fotovoltaica (UFV) de Campos Novos, com investimento de R$ 4.825.000,00 e também capacidade de geração de 1 MW.

Foto: Reprodução/Secom SC

Além das inaugurações, o Governo do Estado e a Celesc firmaram um acordo para estudar a viabilidade de utilizar a energia gerada pela UFV Lages II nas unidades consumidoras da Secretaria de Estado da Educação, permitindo que as escolas estaduais passem a consumir energia limpa.

“A gente tá inaugurando obra, fazendo esse projeto de energia que é sensacional, energia limpa. Inauguramos aqui para eles fornecerem para toda a educação de Santa Catarina. Enfim, o trabalho da Celesc, junto com o Governo do Estado para que a gente possa ampliar o fornecimento de energia. A energia é base de tudo: do desenvolvimento e do progresso”, destacou o governador Jorginho Mello.

O presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, ressaltou o crescimento significativo da energia solar fotovoltaica no Brasil. “A capacidade instalada no Brasil é equivalente a quatro vezes a geração de energia da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Isso reforça nosso potencial e compromisso com a energia limpa. Destinar essa energia para as escolas estaduais é um gesto importante junto à comunidade escolar”, afirmou.

Elói Hoffelder, diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios da Celesc, destacou a importância das novas usinas. “As usinas solares da Celesc representam uma nova modalidade de negócios para a companhia, contribuindo para gerar novas receitas e manter a Celesc atualizada com as práticas do setor elétrico”, comentou.

Foto: Reprodução/Secom SC

O diretor-presidente da Quantum Engenharia, empresa responsável pela unidade lageana, Gilberto Vieira Filho, destaca a importância do investimento em energias renováveis. “A geração da energia solar proporcionou uma verdadeira revolução em termos energéticos em todo o mundo. Vinda do Sol, que é uma fonte infinita e limpa, a energia solar é ambientalmente correta e proporciona economia a todas as pessoas. Para nós, da Quantum Engenharia, é uma honra estarmos lado a lado com a Celesc na construção da UFV Lages II, que entregamos hoje, e também da UFV Capivari e da UFV Videira, que estão sendo construídas”, salienta o engenheiro.

Foto: Reprodução/Secom SC

Já o vice-presidente da FiberX Renováveis, empresa responsável pela construção da UFV Campos Novos, Paulo Andrade, explica a importância de criar políticas conectadas com o futuro e que levem em conta a sustentabilidade do planeta. “A preocupação com a qualidade de vida das pessoas e a sustentabilidade do planeta são grandes motivos para investir em alternativas energéticas. Nossa visão de mercado está bem alinhada com esses princípios e vamos atuar cada vez mais em parcerias estratégicas para construir usinas solares em todo Brasil”.

Energia limpa para o Ministério Público de Santa Catarina

Durante o evento também foi mencionado o convênio entre o Ministério Público de Santa Catarina e a Celesc para o uso da energia limpa gerada pela UFV de Campos Novos.

Pedro Augusto Carvalho, Diretor de Regulação e Gestão de Energia da Celesc, explicou o modelo de negócio adotado com as fazendas solares, que consiste em alugá-las para instituições interessadas. “Já temos o Tribunal de Justiça utilizando a energia da UFV de Lages I. Ter mais essa parceria com o Ministério Público nos enche de orgulho e demonstra a preocupação dos órgãos públicos com a responsabilidade ambiental. Essas parcerias representam uma oportunidade de negócio para a Celesc e permitem que aproveitem a energia limpa e eficiente que produzimos”, ressaltou.

Transferência de terreno

Outro anúncio relevante foi a assinatura da cessão de uso de uma área de 15 mil metros quadrados da Celesc para a Prefeitura de Lages. Localizado próximo à Usina Hidrelétrica Caveiras, no Distrito de Santa Terezinha do Salto, o terreno será utilizado para regularizar e executar atividades do Centro de Educação Infantil Municipal e da Escola Municipal de Ensino Fundamental, além de autorizar a construção de uma Unidade Básica de Saúde do Salto Caveiras.

IMA

A cerimônia também contou com a celebração de um acordo entre a Celesc e o Instituto do Meio Ambiente (IMA) para cooperação técnica. A iniciativa dá mais agilidade e eficiência nos processos administrativos de licenciamento.

Também estiveram presentes os secretários de Estado da Fazenda, Cleverson Siewert, da Assistência Social, Mulher e Família, Maria Helena Zimmermann; da secretaria geral de Governo, Danieli Porporatti; da Indústria, Comércio e Serviços, Silvio Dreveck; da Articulação Nacional, Vânia Franco; o prefeito de Lages, Antônio Ceron; a deputada federal, Carmen Zanotto; o deputado estadual, Marcius Machado; e o comandante-geral da PMSC, coronel Aurélio Pelozato.