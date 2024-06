Dicas da Celesc para reduzir o consumo de energia durante o inverno

Nesta quinta-feira, 20, às 17h51, começa o inverno 2024 no Brasil. Para incentivar o uso consciente de energia durante os meses mais frios do ano, a Celesc está lançando uma campanha com dicas práticas para ajudar a população a reduzir a conta de luz por meio de mudanças nos hábitos diários.

Em 2023, o consumo de energia nas residências aumentou 5,6% em comparação a 2022.

Nos primeiros três meses de 2024, o consumo de energia elétrica residencial também subiu 9,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O uso prolongado do chuveiro elétrico é um dos principais vilões do consumo de energia nas residências, representando de 25% a 35% da despesa total com eletricidade. “Vale lembrar que o chuveiro no modo inverno consome, em média, 30% mais energia do que na posição verão”, destaca Thiago Jeremias, Gerente da Divisão de Eficiência Energética da Celesc.

Confira as dicas da Celesc para economizar energia durante o inverno:

Banhos mais curtos: Limite o tempo de banho a 10 minutos e evite usar outros aparelhos enquanto o chuveiro está ligado.

Aquecimento eficiente: Durante o uso de aquecedores elétricos, mantenha janelas e portas fechadas para evitar a entrada de ar frio. Limpe os filtros regularmente e desligue os aparelhos ao sair do ambiente por períodos prolongados.

Lavadora e secadora de roupas: Limpe o filtro da lavadora regularmente para reduzir o esforço da rede elétrica. Prefira secar as roupas ao ar livre ou próximo a janelas. Ao usar a secadora, siga as recomendações do manual sobre a quantidade ideal de roupas para não sobrecarregar o aparelho.

Aproveite a luz natural: Evite deixar lâmpadas acesas desnecessariamente e aproveite ao máximo a iluminação natural.

Torneiras Elétricas: Ajuste a temperatura da água para um nível médio de calor e mantenha a torneira fechada enquanto ensaboa as louças para economizar energia.

Uso eficiente do forno: Abra a porta do forno apenas quando necessário para evitar desperdício de calor e uso excessivo de energia.

Consumo consciente da geladeira: Evite abrir a geladeira desnecessariamente e nunca seque roupas atrás dela. Isso sobrecarrega o motor e aumenta o consumo de energia.

Secador de cabelo: Seque o cabelo o máximo possível com a toalha antes de usar o secador, reduzindo o tempo de uso do aparelho e o consumo de energia.

Com essas práticas simples, a Celesc espera ajudar os consumidores a controlar melhor o consumo de energia durante o inverno, promovendo economia e sustentabilidade.