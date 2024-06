Valorização dos Policiais Civis é tema de campanha veiculada em Santa Catarina

O policial civil é, naturalmente, uma liderança comunitária, fato mais facilmente observado em municípios de médio e pequeno porte. Os cidadãos, de modo geral, veem no policial um indivíduo que transmite integridade e expertise, pois lhe são exigidos diversos conhecimentos para desenvolver suas funções, razão pela qual, não raras vezes, as delegacias de polícia são procuradas para solicitar informações e auxílios para as mais diversas áreas. Fato este, que demonstra a confiança que o cidadão deposita na Polícia Civil de Santa Catarina, considerada uma das melhores do Brasil.

Além disso, o policial civil é um cidadão que conhece de perto a realidade da comunidade onde reside e trabalha, pois está diariamente em contato com a sociedade, ouvindo as dificuldades e angústia das pessoas, e isso não apenas na área da segurança pública, mas também sobre educação, saúde, infraestrutura, etc.

Pensando nisso, o SINPOL-SC lançou a campanha que tem como slogan a frase “Escolher quem está ao seu lado, muda o mundo ao seu redor", com mais de 50 outdoors espalhados por Santa Catarina, além da divulgação em redes sociais e nos principais sites do país. As peças da campanha reforçam as mensagens de confiança, compromisso e competência dos Policiais Civis no dia a dia dos cidadãos catarinenses.

Nos últimos meses, Santa Catarina ganhou notoriedade no país como a melhor segurança pública do Brasil, com destaque para o trabalho da Polícia Civil, que fez o nosso estado atingir um índice de resolutividade de homicídios de 80%, superior a países como Canadá, Holanda e Inglaterra, sendo projetado, ainda, alcançar os 89%, índice como o da Austrália, por exemplo, até 2026.

Conforme pontuado pelo Presidente do SINPOL-SC, Max Magno Vieira, a campanha visa o fortalecimento da imagem da categoria e a aproximação dos Policiais Civis da população, reforçando o comprometimento desses servidores com o bem-estar e a segurança da sociedade e como representantes dos seus direitos."Queremos que a população veja os Policiais Civis como aliados na proteção de seus direitos e na manutenção da ordem pública. Essa campanha é uma forma de reforçar a importância do nosso trabalho e de mostrar que estamos aqui para servir e proteger", afirmou o Presidente.

A iniciativa traz reflexões importantes sobre a importância do reconhecimento àqueles que se dedicam a proteger e servir, a relevância do trabalho policial, e a necessidade de maior valorização da categoria, que hoje busca melhores condições de trabalho, remuneração, previdência e isonomia com demais polícias, por parte dos governos. Sendo assim, o SINPOL-SC acredita que, através desta campanha de incentivo à valorização, será possível não apenas melhorar a percepção pública sobre os Policiais Civis, mas também evidenciá-los como lideranças comunitárias e motivá-los através do reconhecimento do valor do trabalho feito por eles.