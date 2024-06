Novo álbum do Urca Bossa Jazz celebra parceria com Menescal

A Partir desta sexta-feira, 21 de junho, está disponível nas plataformas digitais o novo álbum da Banda Urca Bossa Jazz, ‘Plural Singular’, que em suas dez faixas festeja o jazz e a nata da bossa. Mais uma vez, o grupo contou com a participação especialíssima de Roberto Menescal, parceiro musical desde 2017 e homenageado em 2022 no CD digital ‘Viva Menescal’.



Confirmando a paixão de seus integrantes pelo Rio de Janeiro, esta nova obra é um convite a mergulhar na musicalidade e na criatividade que a paisagem de um dos cartões postais da cidade, a Urca, é capaz de inspirar. A canção ‘Plural Singular’, que também dá nome ao álbum, composta por Gabriela Zimmer (letra) e Roberto Menescal (música), traz um retrato dos desencontros da vida e descreve a tentativa de se reencontrar consigo mesmo após uma separação.



“Este nosso trabalho ‘Plural Singular’ é a síntese do prazer em tocar com amigos! Arte pela Arte, sem preocupações outras, apenas o gostar de tocar!”, revela Menescal. No álbum, ele participa como autor em outras composições: ‘Não para, Donato’ – escrita em homenagem ao inesquecível João Donato –, ‘Oceano de Saudades’ e ‘Mas por que não dançar?’, além da releitura de ‘O Brasil Precisa Balançar’.



Também fazem parte do álbum a canção ‘Lá em cima’, que contou com a participação de Gabriel Moura, e ‘Mister Joplin’, que, como o nome indica, é uma homenagem a Scott Joplin, Rei do Ragtime. A última já premiada em festivais internacionais de jazz antes mesmo do lançamento.



“Praticamente todo ano a banda Urca Bossa Jazz lança um álbum, além dos videoclipes, e agora apresentamos ‘Plural Singular’, trabalho autoral, fruto de felizes encontros de seus integrantes com Roberto Menescal, Gabriel Moura e Mihay”, comemora o compositor Wagner Cinelli.