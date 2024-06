São João do Itaperiú sedia o 1° Dia de Campo Regional da Bananicultura

A Epagri promove nesta quarta-feira, dia 20 de junho, o 1° Dia de Campo Regional da Bananicultura no município de São João do Itaperiú. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas nos escritórios da Epagri ou pela internet, preenchendo um formulário disponível aqui.

O evento é direcionado aos agricultores da região e tem como tema “O solo e suas relações”. Segundo o extensionista rural da Epagri no município, Adriano Alfred Schütz, são esperados mais de 200 produtores rurais. O objetivo é repassar informações técnicas que possam melhorar o manejo nutricional das plantas e desta forma contribuir para aumento de produtividade e renda no campo.

A programação será no campo da Bananas São João, do bananicultor Josoé Chapo. Pela manhã os agricultores farão uma visitação guiada em seis estações técnicas, onde pesquisadores da Estação Experimental de Itajaí (EEI) vão abordar temas como sanidade do solo, manejo, nutrição, interações e microbiota do solo. Em seguida os grupos serão direcionados para visitas nos estandes dos expositores. A Epagri terá um espaço para apresentar os trabalhos com biofertilizantes, a Cidasc vai falar sobre biosseguridade e a Rovensa Next sobre condicionadores do solo.

Após o almoço está prevista uma mesa-redonda com o produtor Josoé e os pesquisadores da EEI Gelton Ricardo Negreiros, Gelton Guimarães e Ramon Scherer, para esclarecimento de dúvidas e questionamentos dos agricultores.

Produção de Banana em SC

Santa Catarina é o quarto maior produtor de banana no país. Segundo dados da Epagri/Cepa disponíveis no Observatório Agro Catarinense , foram colhidas 654.056 toneladas da fruta em Santa Catarina na safra 2023/24. A região Norte, onde está localizado o município de São João do Itaperiú, contribui com 53,2% da produção estadual.

SC é o principal exportador de banana do Brasil, responsável por 44,6% dos valores negociados em 2023.

Serviço

O que:1° Dia de Campo Regional da Bananicultura

Quando:20 de junho, das 8h às 15h

Onde:Bananas São João – Rua José Borba Coelho, S/N – comunidade Santa Cruz, João do Itaperiú, SC

Mais informações e entrevistas:Adriano Alfred Schütz, fone: (47) 47 99192-5559

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri, (48) 3665-5407/99167-3902