Miss Grand São Paulo realiza primeira seletiva estadual

A seletiva estadual do Miss Grand São Paulo, realizada no dia 16 de maio, escolheu as candidatas que irão compor o evento. O concurso, que será realizado em julho deste ano, selecionará a participante melhor preparada entre as concorrentes dos 645 municípios do estado. A selecionada segue, posteriormente, para o Miss Grand Brasil para disputar a coroa nacional e, em seguida, para a etapa internacional.



“As candidatas que se envolverem exclusivamente no nosso processo poderão participar de um documentário de reality show para o streaming”, relata a showrunner da Kathu Entertainment e coordenadora estadual do Miss Grand São Paulo, Katherine D'Amaro.



De acordo com ela, as candidatas que estiveram presentes foram submetidas a um processo avaliatório dinâmico, porém difícil - com perguntas bem elaboradas, os jurados buscaram conhecer o potencial das participantes “de forma profunda”.

À frente dos critérios que envolviam a oratória estava o advogado, mentor e especialista em neurociência, Dr. Marcelo Novaretti. Já a dermatologista Dra. Fernanda Nunes observou o quesito beleza, enquanto Sonia Smith, especialista em educação bilíngue e internacional, analisou a fluência em inglês das candidatas.

A jornalista e escritora Fernanda D’Ângelo avaliou a construção de narrativa das candidatas, o hairstylist Roger El Ajouri focou no “potencial de construção de Miss” e a consultora de imagem e estilo, Renata Tunchel observou os critérios de percepção de autoimagem e construção de marca pessoal. Por fim, para avaliar os critérios políticos e visão de empreendedorismo artístico e empoderamento feminino estava a atriz, psicóloga e coordenadora estadual do evento, Katherine D’Amaro.



Katherine D'Amaro avalia que o concurso Miss Grand São Paulo veio para transformar o segmento. “O meio ‘Miss’ está renascendo com a nova organização que estamos promovendo, onde a profissionalização das pessoas envolvidas virou pauta constante do nosso trabalho e onde resgatamos o glamour e a dignidade de artistas mulheres, criando oportunidades de voz e protagonismo para narrativas femininas.”



O concurso, coordenado pela produtora de eventos Kathu Entertainment em parceria com a produtora de audiovisual Kathu and Chris Productions, contou com um coffee break realizado pela Brazzo. além da presença do SBT, com o Xou da Laluche, e de uma equipe de produção audiovisual que captou momentos para o documentário “Em Busca da Coroa”. A Miss Brasil Adriana Yanca também prestigiou as participantes.