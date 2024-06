Renato Mesquita esgota ingressos com uso das redes sociais

Com mais de 2 milhões de seguidores em suas redes sociais, o cantor e compositor Renato Mesquita tem usado estratégias de marketing dentro das ferramentas para alavancar a venda de ingressos. E os esforços têm rendido resultados satisfatórios. “Minha mais recente turnê teve início em dezembro de 2023 e, de lá para cá, já foram mais de 80 apresentações, contando os municípios do estado de São Paulo e uma temporada internacional de dois meses na Austrália, Chile e Argentina”, comemora o músico.



De acordo com ele, a estimativa é de que os shows ainda ocorram até junho de 2025. “A turnê para promover o meu novo álbum está sendo um sucesso além do que eu esperava. Levando em consideração que cada contratante demora em média três meses para confirmar a data do show, pode ser que as apresentações se estendam além do previsto”, afirmou.



Mesquita explica que, por se tratar de uma turnê independente, teve que usar a criatividade para vender ingressos. “Eu investi pesado em redes sociais, fiz parcerias com influenciadores e usei plataformas de venda de ingressos que me permitiam controlar tudo, desde a divulgação até o pós-show.”



Além disso, o músico diz participar de editais e festivais municipais, o que tem garantido alcançar novas audiências. “Cada lugar tem sua própria vibe, é isso que torna essa turnê tão especial”, celebrou.



Como resultado das estratégias usadas para a venda de ingressos, Mesquita comemora o salto significativo que obteve no Instagram, pulando de 10 mil seguidores para mais de 320 mil em poucos meses. “Diferente de qualquer outro gerenciador de anúncios, no Facebook é possível segmentar bem o público desejado. Isso torna a conversão de ingressos extremamente efetiva.”



O cantor e compositor ressaltou que tem 2,2 milhões de seguidores no TikTok e faz lives diariamente para se conectar com seus fãs fora do estado de São Paulo.

“Além de postar algumas apresentações e fazer transmissões ao vivo no Youtube, eu também divulgo os lançamentos, videoclipes e daily vlogs”, relata o músico. “A turnê está só começando e mal posso esperar para ver onde mais essa jornada vai me levar.”



