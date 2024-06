Últimos dias: Mutirão da Catarata tem inscrições somente até o dia 20 de junho

Últimos dias para que moradores de São Paulo acima de 50 anos com algum grau de deficiência visual possam se inscrever para participar do Mutirão da Catarata, com cirurgias gratuitas.

Últimos dias para que moradores de São Paulo acima de 50 anos com algum grau de deficiência visual possam se inscrever para participar do Mutirão da Catarata, com cirurgias gratuitas. As inscrições são limitadas e podem ser realizadas diretamente no Shopping Aricanduva, somente até 20 de junho, das 10h30 às 21h. Para confirmar a participação, é preciso levar documento com foto e comprovante de residência.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a enfermidade é responsável por 47,8% dos casos de cegueira no mundo. Segundo ainda os números da Organização, existem pelo menos 2,2 bilhões de pessoas no mundo com algum tipo de problema de visão. Destas, pelo menos 1 bilhão apresentam alguma condição de saúde nos olhos que poderia ter sido evitada ou que ainda não foi tratada. Fonte

Serviço:

Inscrições para 21º Mutirão da Catarata – Centro Comercial Aricanduva

Data: até 20 de junho.

Local: Av. Aricanduva, 5555, Vila Matilde – SP