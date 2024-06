Joinville sedia encontro macrorregional sobre gestão do trabalho e da educação na Saúde

Nesta segunda e terça-feira, 17 e 18, foi realizada a Conferência Macrorregional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Norte Nordeste, em Joinville. O encontro, que ocorreu na Univille, reuniu 65 participantes, sendo 37 delegados, 16 convidados e 12 membros da comissão organizadora.

Os encontros macrorregionais fazem parte das etapas de preparação para a conferência estadual, que será realizada entre os dias 9 e 11 de julho, em Florianópolis. No total são sete conferências macrorregionais, sendo que já foram realizadas as do Meio Oeste e Serra (Campos Novos), do Vale do Itajaí (Blumenau), da Foz do Rio Itajaí (Itajaí) e do Sul (Criciúma).

As discussões e propostas elaboradas pelos delegados em cada região serão levadas para o nível estadual para avaliação.

Para o balizamento das propostas, as abordagens devem se basear no Tema Central e nos 03 (três) eixos de discussão, com abrangência estadual e/ou nacional.

Os eixos temáticos são:

I – Democracia, Controle Social e o desafio da equidade na gestão participativa do trabalho e da educação em saúde;

II – Trabalho digno, decente, seguro, humanizado, equânime e democrático no SUS: uma agenda estratégica para o futuro do Brasil;

III – Educação para o desenvolvimento do trabalho na produção da saúde e do cuidado das pessoas que fazem o SUS acontecer: A saúde da democracia para a democracia da saúde.

Veja as datas e locais das próximas conferências macrorregionais:

Macrorregião Grande Florianópolis – Biguaçu – UNIVALI 25 e 26/06/2024

Macrorregião Grande Oeste – Chapecó – UFFS 02 e 03/07/2024

4ª Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Florianópolis 09, 10 e 11/07/2024

4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Brasília 10, 11, 12 e 13/12/2024