Tenente Portela ultrapassa a marca de 4 mil casos confirmados de dengue

O município de Tenente Portela ultrapassou a marca de 4 mil casos confirmados de dengue, segundo informações do Painel de Casos de Dengue da Secretaria Estadual de Saúde. A incidência de casos na cidade está em 30.043 para cada 100 mil habitantes. Desde o início da epidemia, seis pessoas perderam a vida em decorrência da doença.

O painel revela que a faixa etária mais afetada é a dos 20 aos 29 anos, o que justifica o baixo número de óbitos, já que a dengue tende a ser mais agressiva em idosos acima de 70 anos e em crianças menores de 2 anos.

Apesar do aumento contínuo de casos, houve uma queda significativa no número de confirmações recentes, colocando Tenente Portela em uma faixa de contaminação considerada normal. Essa redução é associada ao período do ano, visto que a população ativa do mosquito transmissor, Aedes aegypti, é maior entre dezembro e abril, diminuindo consideravelmente nos meses seguintes.

A maioria dos casos registrados em Tenente Portela foram do tipo 1 da dengue. Com a aproximação do próximo verão, as autoridades municipais estão em alerta, pois a circulação de outros tipos da doença (2, 3 ou 4) pode resultar em casos graves para aqueles que já foram infectados neste ano.