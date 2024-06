Cidasc assina adesão de empresas ao Selo de Conformidade e lança produtos do agro com a bandeira de Santa Catarina

Foto: Ascom/Cidasc

A cerimônia acontece na quarta-feira, 19 de junho, às 15 horas, no espaço da Agricultura Familiar, na ExpoSuper

O Governo do Estado, através da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), realiza, a quarta-feira, dia 19 de junho de 2024, às 15 horas, a cerimônia de adesão de empresas catarinenses ao Selo de Conformidade Cidasc (SCC), e o lançamento de produto lácteo (queijo), cárneos, temperos e azeite de oliva, que ostentam a bandeira do Estado de Santa Catarina em seus rótulos. A cerimônia acontece no espaço da Agricultura Familiar, na ExpoSuper, em Balneário Camboriú, e contará com a presença da vice-governadora do Estado de Santa Catarina, Marilisa Boehm, da presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, do secretário de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR), e convidados.

A presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, destaca a importância de levar produtos inspecionados para a ExpoSuper. “Mostrar ao consumidor final o que fazemos de melhor e mais seguro para o consumo é um grande passo para fortalecer a confiança na qualidade dos produtos catarinenses. Nosso compromisso é garantir que os alimentos que chegam à mesa dos consumidores sejam produzidos com os mais altos padrões de segurança e excelência. A adesão ao Selo de Conformidade Cidasc é um marco para as empresas que se dedicam a seguir essas rigorosas exigências e, ao mesmo tempo, um incentivo para que mais produtores busquem essa certificação”, afirmou Celles.

Assinatura de Adesão ao Selo de Conformidade Cidasc (SCC)

Concedida pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), através da implantação do Sistema de Gestão da Segurança dos Alimentos (SGSA) pela equipe técnica da Divisão de Classificação Vegetal (Dicla), vinculada ao Departamento Estadual de Defesa Vegetal (Dedev), com prestação de serviços de livre adesão de empresas, que trabalham com matéria-prima de origem vegetal, esta certificação é de extrema importância para diversas esferas da sociedade, incluindo cadeias produtivas, setor varejista, mercado consumidor, entidades de interesse social e governamentais. Os principais objetivos desta certificação são a otimização de processos para a redução de desperdício, incluindo recursos naturais, visando a sustentabilidade; a elevação do padrão de qualidade e segurança dos produtos alimentares; e a promoção da saúde única.

Lançamento de produtos do agro catarinense com a bandeira do Estado de Santa Catarina

Com o sentimento de pertencimento, amor e orgulho de ser catarinense, empresas do agro lançam produtos que ostentam em seus rótulos a bandeira do Estado de Santa Catarina. São eles: lácteo (queijo), cárneos, temperos e azeite de oliva, destacando ainda mais a identidade e a qualidade dos produtos locais.

Destaques da Cidasc na ExpoSuper 2024

A Cidasc apresentará números significativos sobre a produção agropecuária de Santa Catarina. Atualmente, o Estado conta com 473 estabelecimentos ativos no Serviço de Inspeção Estadual (SIE), que possibilita a comercialização de produtos por todo o território catarinense. Destes, 129 estabelecimentos aderiram ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi). A Cidasc também concedeu, até o momento, 166 Selos ARTE a produtos artesanais catarinenses, evidenciando a qualidade e a autenticidade dos produtos do estado.

+Espaço da Agricultura Familiar na ExpoSuper 2024

O espaço da Agricultura Familiar da ExpoSuper organizado pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR), juntamente com a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) e as Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina S/A (Ceasa/SC), visa promover os produtos oriundos da agricultura familiar de Santa Catarina.

+Selo de Conformidade Cidasc (SCC)

Desde a criação do Selo de Conformidade Cidasc (SCC) em 2015, várias empresas participaram do programa. Hoje há 16 agroindústrias certificadas com o Selo e 12 em processo de certificação. Podem aderir ao programa empresas de produção, beneficiamento, processamento e comercialização de produtos de origem vegetal destinados ao consumo humano. Grãos, farinhas, frutas, geleias e conservas são alguns exemplos de produtos elegíveis para o Selo de Conformidade Cidasc (SCC).

Os produtos certificados com o Selo de Conformidade Cidasc (SCC), se tornam um diferencial competitivo, que atesta para o consumidor que aquele fabricante segue padrões que resultam em um produto de qualidade, seguro para o consumo, e estão presentes no comércio em todo o país. Em 25 países espalhados pelo mundo. As empresas certificadas passam por auditorias periódicas, para mostrar que as boas práticas continuam sendo seguidas após a conquista do Selo.

