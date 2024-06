Vacinas contra a poliomielite continuam disponíveis nos postos de saúde do estado

Foto: Divulgação / Dive

As doses da vacina contra a poliomielite continuam disponíveis nos postos de saúde de Santa Catarina. Os pais e responsáveis que não conseguiram levar seus filhos durante a Campanha, que terminou na última sexta-feira, 14, podem vacinar as crianças de 1 a 4 anos nas salas de vacinação do seu município.



A cobertura vacinal contra a poliomielite no estado, no ano de 2024, é de 81,26% para a vacina inativada (VIP) e 74,18% para o primeiro reforço da vacina oral contra a poliomielite (VOP). O estado tem até o fim do ano para alcançar a cobertura recomendada pelo MS, de 95%. A imunização é fundamental para evitar a reintrodução da doença no estado.

Segundo informações levantadas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) junto aos municípios catarinenses, durante as três semanas de Campanha foram aplicadas 150.717 doses da vacina VOP, a vacina de gotinha. Com relação às doses da vacina inativada (VIP), foram aplicadas 14.125 em crianças menores de 1 ano de idade que estavam com o esquema primário incompleto. A vacina VIP é administrada em um esquema de três doses, sendo a primeira dose aos 2 meses, a segunda aos 4 meses e a terceira aos 6 meses.

A vacina contra a poliomielite é uma vacina de rotina e é ofertada gratuitamente durante todo o ano nos postos de vacinação do estado. Com o fim da Campanha a VOP deixa de ser aplicada de forma indiscriminada em todas as crianças de 1 até 4 anos e passa a ser administrada somente como doses de reforço nas idades recomendadas, de 1 ano e 3 meses e 4 anos. A vacina VIP continua sendo aplicada no mesmo esquema de três doses.