SES capacita mais de 8 mil profissionais de urgência e emergência nos primeiros cinco meses de 2024

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Superintendência de Urgência e Emergência (SUE), segue capacitando os profissionais da área. De janeiro a maio deste ano, 8.974 profissionais de urgência e emergência foram capacitados, além dos da educação, que têm recebido treinamentos em primeiros socorros nas escolas. Comparado com 2023, foram oferecidos apenas seis cursos e 267 profissionais foram treinados.

Os números expressivos demonstram o empenho do Núcleo de Educação em Urgências (NEU) em proporcionar educação de qualidade, e também a crescente conscientização sobre a importância da preparação dos profissionais para situações de emergência em diversos contextos, fazendo com que se eleve os padrões de atendimento e segurança.

“Manter-se atualizado e capacitado é uma necessidade para aqueles que atuam na linha de frente do atendimento médico. A capacitação aprimora as habilidades técnicas, fortalece a confiança e a eficácia no enfrentamento de situações críticas. Além disso, garante a segurança dos pacientes e melhora os resultados dos serviços de urgência e emergência”, explica Juliana Guaresi, coordenadora do NEU.

Ao todo, foram disponibilizados 93 cursos nas modalidades on-line, presencial e workshops, além de um simpósio dedicado exclusivamente às emergências clínicas. Essa diversidade de opções visa atender às necessidades específicas de cada profissional e promover um aprendizado mais abrangente e eficaz.

Foto: Reprodução/Secom SC

Diante desse panorama, o trabalho do NEU em fornecer educação de qualidade torna-se fundamental na construção de uma rede de saúde mais resiliente e preparada para os desafios do futuro. “Este marco não é apenas uma conquista para o núcleo, mas um passo significativo rumo a uma assistência de emergência mais eficiente e humanizada em Santa Catarina”, ressalta Juliana.

Para Marcos Fonseca, superintendente de Urgência e Emergência, a educação permanente dos profissionais soma-se a outros investimentos em materiais e equipamentos. “Quando falamos em investimento na qualificação profissional estamos investindo nas pessoas, esse é o diferencial da nossa gestão. Sabemos que o serviço de saúde é feito por pessoas, por isso estamos investindo tanto nestes talentos humanos”, finaliza.