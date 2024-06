Escolas brasileiras que se destacaram no ENEM 2023

Melhores Escolas do Brasil em 2023. A Edutech AIO Educação divulgou as notas do ENEM, destacando as escolas melhor colocadas no exame no ano. O ranqueamento completo pode ser conferido no site do projeto.

As 10 escolas com alunos de maior proficiência em 2023, conforme a última pesquisa realizada, estão concentradas em poucos estados: Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Bahia. Minas Gerais destaca-se com quatro escolas no ranking, sendo uma delas pública, enquanto o Ceará aparece com três escolas.

A escola que mais se destacou nos quatro anos da pesquisa foi o Farias Brito, do Ceará, sendo a escola com a maior nota média em todos os quatro anos. Como o Farias Brito também tinha sido o primeiro colocado nos quatro anos anteriores às pesquisas, passou a ser a única escola do país a liderar por oito anos seguidos o ranking do ENEM por escola, sempre com uma distância considerável do segundo colocado.

Escolaridade das mães

A relação entre a escolaridade das mães e a nota dos alunos foi um dos temas centrais da pesquisa. Mateus Prado, que coordenou a pesquisa com o auxílio de Paulo Vivas e Murilo Vasconcelos, todos da Edutech AIO Educação, descobriu que alunos matriculados em escolas onde a média da escolaridade das mães é maior tendem a ter notas mais altas, mostrando que a renda não é necessariamente o fator que mais influencia as notas dos alunos. Outra descoberta significativa é que, quando se coloca um aluno com mãe de menor escolaridade em uma escola onde a maioria das mães têm maior escolaridade, ele é puxado pela turma e aumenta sua nota. O contrário também foi constatado: se um aluno com mãe de maior escolaridade é colocado em uma escola onde a maioria das mães têm menor escolaridade, a tendência é que suas notas no ENEM sejam menores.

Como metodologia os pesquisadores utilizaram a mediana das escolaridades das mães declaradas pelos alunos de cada escolas e as notas que estes alunos tiveram no ENEM.

Pandemia e impactos nas notas do ENEM

Nas escolas públicas, desde 2020, observou-se um aumento na média das notas dos alunos no ENEM, mas isso não pode ser confundido com uma melhoria na qualidade da escola pública. Mateus Prado ressalta que correlação não significa casualidade. Quando se cruzam mais dados, descobre-se que a maioria dos alunos que faltaram ao ENEM de 2020 e não fizeram as inscrições no exame nos anos seguintes são de menor renda e de menor escolaridade das mães. Esses alunos são justamente os que, historicamente, têm as menores notas no ENEM.

Onde encontrar os dados completos?

Os dados completos estão disponibilizados para as comunidades de escolas públicas, como diretores, coordenadores, pais, alunos e todos os interessados, podem acessar o site e ter acesso totalmente gratuito a relatórios detalhados sobre as escolas desde 2012, com dados da pesquisa e mais dados proprietários da AIO Educação.

Escolas particulares conseguem ver os dados de sua própria escola. A pesquisa completa, com dados de cerca de 20 mil escolas que 10 ou mais alunos fizeram o ENEM desde 2012 pode ser conferida também no site da AIO Educação.

Toda a coleta de dados para a pesquisa foi feita pelos pesquisadores na sala segura do SEDAP, o Serviço de Dados Sensíveis do INEP, sob a autorização do INEP. As opiniões contidas na matéria não são necessariamente as opiniões do INEP e do MEC. Qualquer publicação de dados da pesquisa deve citar a fonte original retirada do site do projeto, com o nome da pesquisa, dos pesquisadores e de como foi o acesso à sala segura do INEP.