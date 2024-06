Qualifica RS abre seleção para vaga no Gabinete do Vice-Governador

Estão abertas, até 23 de junho, as inscrições para a vaga de assessor técnico da Secretaria Executiva do Conselho do Plano Rio Grande, vinculada ao Gabinete do Vice-Governador. A seleção, aberta a qualquer interessado, será realizada por intermédio do Qualifica RS , programa de seleção para cargos estratégicos da administração estadual.

Para a vaga, o perfil desejado inclui candidatos com graduação em Administração, Economia ou Engenharia, pós-graduação (mestrado e doutorado serão diferenciais), inglês avançado, disponibilidade de horário e organização.

A remuneração para profissionais sem vínculo com a administração pública é de R$ 14.449,50. Para servidores públicos do Estado, a Função Gratificada, valor a ser acrescido à remuneração do cargo efetivo, é de R$ 8.669,70. Também são ofertados vale-refeição no valor de R$ 400 mensais, estacionamento, IPE Saúde opcional com coparticipação, férias e 13º salário proporcionais ao tempo trabalhado.

Sobre o Conselho do Plano Rio Grande

O Conselho do Plano Rio Grande tem como atribuições propor, avaliar e monitorar, bem como receber as demandas e sugestões da sociedade acerca das ações necessárias ao enfrentamento das consequências sociais, econômicas e ambientais decorrentes dos eventos climáticos ocorridos no território do Estado do Rio Grande do Sul nos anos de 2023 e 2024.