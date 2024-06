Axi lança sua maior competição global de trading, com prêmios de $250,000 USD

A Selic é o principal instrumento do BC para alcançar a meta de inflação.Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros a finalidade é conter a dema...

Economia Há 3 horas Em Economia Mercado financeiro espera por manutenção da taxa de juros nesta semana A Selic é o principal instrumento do BC para alcançar a meta de inflação.Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros a finalidade é conter a dema...