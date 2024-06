Governador lidera comitiva em busca de novas parcerias com Portugal

Lisboa, capital de Portugal – Foto: Alexander De Leon Battista / Wikimedia Commons

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, se prepara para uma missão internacional de estreitar os laços com Portugal. A viagem está marcada entre os dias 8 e 14 de julho. O objetivo é fortalecer as relações entre o estado e o país europeu, explorando oportunidades de cooperação nas áreas de tecnologia, turismo e comércio.

“Depois do anúncio de voos diretos entre Santa Catarina e Portugal, vamos até lá para buscar novas parcerias. Queremos promover nosso estado como destino turístico para os portugueses e demais europeus que vêm para o Brasil. Mostrar como Santa Catarina é também um lugar a ser visitado, além de ser um grande parceiro em outros setores”, destacou o governador Jorginho Mello.

A comitiva catarinense será formada por secretários das pastas de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Turismo e Comunicação. Entre os principais pontos da agenda estão encontros com líderes governamentais e empresariais portugueses, onde serão discutidas estratégias para promover o intercâmbio de conhecimento e inovação.

A comitiva catarinense vai conhecer o Sistema Integrado de Emergência Médica, o SIEM, que existe desde 1981 em Portugal, composto por um grupo de entidades que atua em conjunto para prestar assistência médica às vítimas de acidente ou doença súbita. Será realizada também uma visita à companhia TAP para traçar estratégias de promoção turística. A empresa passará a ter três voos semanais diretos entre os aeroportos internacionais de Lisboa e Florianópoli s.

Foto: Reprodução/Secom SC

Ainda sobre o setor turístico, o governador e demais secretários irão analisar as melhores práticas do turismo religioso português, para promover aqui em Santa Catarina ações que potencializem essa vocação catarinense. A comitiva também visitará um dos portos de Portugal, que é um grande hub mundial. No esporte, será tratada a questão das ondas de Nazaré e Jaguaruna, a “Laje da Jagua”. O objetivo é consolidar essa parceria de localidades irmãs para a prática do surfe de grandes ondas.

Além dessas reuniões de trabalho, devem ser realizados também encontros na embaixada para melhorar as relações comerciais entre Santa Catarina e Portugal. As expectativas são de que as iniciativas e parcerias estabelecidas durante essa visita gerem benefícios a longo prazo, impulsionando o crescimento do estado em diversas áreas.