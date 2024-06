Saiba como é a legislação sobre aborto pelo mundo

Saúde Há 9 horas Em Saúde Saúde em Obras: avançam as obras de melhoria no Hospital Infantil Joana de Gusmão Fotos: Ana Melhado / SESAs obras não param no Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG). Nesta sexta-feira, 14, o secretário de estado da Saúde, Dio...