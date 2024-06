Estado viabiliza cirurgia de coluna de alta complexidade pelo SUS no Hospital Salvatoriano de Videira

Foto: Divulgação

O Hospital Salvatoriano Divino Salvador (HSDS), de Videira, realizou a primeira cirurgia de coluna pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Isso foi possível após mobilização da Secretaria de Estado da Saúde (SES) para habilitação em cirurgia de Alta Complexidade em Traumatologia e Ortopedia, do Ministério da Saúde, que chegou em maio deste ano. O paciente, com fratura na coluna cervical, passou por uma cirurgia dupla de fixação da coluna via posterior e anterior. O objetivo foi restabelecer a funcionalidade da coluna sem prejuízo neurológico.



O neurocirurgião Fabrício Molon da Silva destacou a importância do procedimento para a comunidade de Videira. “Com essa habilitação, já temos outros médicos atendendo, outro neurocirurgião comigo e outros especialistas vindo para suprir essas demandas”, afirma.

Participaram da cirurgia dois médicos, instrumentadores, enfermeiras e técnicos de enfermagem, entre outros profissionais. O procedimento levou cerca de quatro horas e foi fundamental para o sucesso do tratamento do paciente de 50 anos, que se recupera bem, segundo a administração do hospital.

“O paciente, que tinha uma fratura importante na coluna cervical, apresentava uma instabilidade na região com fratura dos elementos posteriores e anteriores na coluna. Foi feita uma cirurgia de dois tempos, no mesmo ato cirúrgico fixamos a coluna cervical pela via posterior e pela via anterior, para restabelecer a funcionalidade do paciente, que se apresenta sem nenhum déficit neurológico. E assim a gente pode trazer o paciente novamente às suas funções habituais no dia a dia”, esclarece o neurocirurgião José Miguel Aiquel Bellolio.

Há mais de 67 anos, o Hospital Salvatoriano Divino Salvador realiza um serviço especializado e de qualidade em ortopedia para os pacientes do Meio-Oeste catarinense. Com a nova habilitação, o hospital está preparado para tratar uma variedade de condições ortopédicas, desde fraturas e lesões esportivas até doenças degenerativas e deformidades ósseas.

Para o diretor administrativo, André Ragnini, essa conquista representa um marco importante para o hospital e para a região. “Significa um avanço muito mais importante para a população, porque ela passa a ser atendida regionalmente, não necessitando mais se deslocar para outros hospitais para ser atendida em Alta Complexidade de Ortopedia. Também significa o crescimento do hospital; e vamos continuar buscando novos avanços para a saúde de Videira e de toda a região”.

