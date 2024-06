Hospital Infantil Joana de Gusmão recebe R$ 7 milhões do Ministério Público de SC para aquisição de equipamentos

Foto: Roberto Zacarias/Secom

O Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), unidade do Governo do Estado, foi beneficiada com R$ 7 milhões provenientes do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL), que serão destinados à aquisição de equipamentos médico-hospitalares. Em 2023, a unidade realizou mais de 79 mil atendimentos de emergência, mais de 12 mil internações, mais de 79 mil consultas no ambulatório, mais de 10 mil procedimentos cirúrgicos e mais de 71 mil exames de imagem.

“É com grande alegria, satisfação e gratidão que, em sessão do Ministério Público, nosso projeto para aquisição de equipamentos médicos hospitalares foi aprovado. São cerca de 11 equipamentos de alta tecnologia, no valor de 7 milhões de reais. Esses equipamentos irão ajudar muito as nossas crianças, não só para a qualidade no atendimento, mas sim para o diagnóstico e tratamento delas”, destaca a diretora-geral do HIJG, Tatiana Titericz .

O Conselho Gestor do FRBL, presidido pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), aprovou, na última quarta-feira (12), a destinação do recurso para a Secretaria de Estado da Saúde (SES) que fará a aquisição dos equipamentos para o Hospital Infantil. O valor será utilizado para a compra de equipamentos médico-hospitalares – dois audiômetros, um imitanciômetro portátil e dois Bera portáteis. Os equipamentos irão reforçar o diagnóstico precoce de perda auditiva na infância. Também foi solicitada uma central de monitorização de sinais vitais, que será utilizada na UTI pediátrica.

Além disso, foram solicitados um oxímetro cerebral somático, responsável por mensurar a oximetria (saturação de oxigênio do sangue) em bebês; dois aparelhos de eletroencefalograma, que fazem a leitura de impulsos elétricos do cérebro; um ultrassom portátil e um estacionário, para a realização de exames por imagem; um tomógrafo de feixe cônico, equipamento utilizado para planejamento e diagnóstico odontológico; cinco bisturis elétricos para cirurgias; e um microscópio para neurocirurgia.

O Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais do MPSC e presidente do FRBL, Paulo Antonio Locatelli, destacou que “nós do FRBL ficamos felizes de poder contribuir com projetos como estes, que contemplam as áreas da saúde. Na Capital, o Hospital Infantil Joana de Gusmão presta um trabalho de referência e excelência para crianças e adolescentes de Santa Catarina”, disse.

A apresentação do projeto de aquisição foi feita por representantes do Hospital Infantil Joana de Gusmão e teve parecer favorável da conselheira do FRBL e representante do Bairro da Juventude dos Padres Rogacionistas, Silvia Zanette. O Conselho Gestor do FRBL aprovou a destinação de recursos para a instituição de saúde.

Mais informações no portal do MPSC .