Campanha de Nacional de vacinação é adiada no Rio Grande do Sul

As Secretarias Municipais de Saúde informam que, seguindo as recomendações da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério da Saúde, a Campanha de Vacinação contra Poliomielite que acontece no Brasil não estará acontecendo no Rio Grande do Sul em decorrência do acontecimento das enchentes. Nova data para a vacinação será definida posteriormente.

Os pais devem comparecer à Unidade de Saúde com cartão do SUS e caderneta para conferir a situação vacinal. Redentora e Derrubadas já confirmaram o adiamento de suas campanhas.