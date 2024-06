Lances para leilões on-line de bens de apartamentos decorados estão abertos

Já estão abertos os lances para os três leilões on-line de bens de apartamentos decorados. Os lances iniciais estão a partir de R$ 20, com valores até 97% mais baixos que os praticados nas lojas e em sites da marca. Ao todo são 343 itens entre eletrodomésticos, louças e metais, móveis e peças de decoração.

Os lances podem ser feitos pelo portal Lance Total até o dia 20 (às 10h e às 14h, a depender do leilão), para os apartamentos localizados na capital paulista. Já para os itens dos decorados de Campinas, o encerramento se dará no dia 24, às 10h. Os arremates acontecem no mesmo dia.

“Além de gerar uma economia reversa, trata-se de uma oportunidade para consumidores que desejam economizar na reforma ou decoração da casa, bem como para investidores que desejam montar suas locações para aluguel”, destaca Angelica Mieko, leiloeira oficial da Lance Total.

Como participar:

O leilão é aberto ao público. Para participar, é preciso acessar o portal Lance Total e realizar o cadastro com até 24 horas úteis de antecedência ao arremate. Todas as negociações são feitas on-line.

Os interessados em checar presencialmente os itens podem comparecer nos decorados. Eles estão localizados nos bairros do Ipiranga e Sacomã, em São Paulo, e na Fazenda São Quirino, em Campinas. As visitas podem acontecer até o dia 19, 20 e 24 de junho (a depender do leilão), de segunda a sexta, das 9h às 16h.

O edital do leilão e a descrição dos itens estão disponíveis no portal dos certames.

Alguns destaques:





Leilão - Riva Incorporadora

Lote 001 - Refrigerador

Valor de mercado: R$3.050,00

Lance inicial: R$ 600,00

Desconto de aprox.: 80%

Lote 002 - Microondas

Valor de mercado: R$ 630,00

Lance inicial: R$ 250,00

Desconto de aprox: 60%

Lote 009 - Lavadora

Valor de mercado: R$3.600,00

Lance inicial: 900,00

Desconto de aprox.: 75%





Leilão - Incorporadora Lavvi

Lote 036 - Cadeira

Valor do mercado: R$2.898,00

Lance inicial: R$ 80,00

Desconto aprox: 97%

Lote 038 – Móvel com 03 gavetas

Valor do mercado: R$ 3.150,00

Lance inicial: R$ 200,00

Desconto aprox: 95%

Lote 048 – Forno de embutir

Valor de mercado: R$ 2.999,99

Lance inicial: R$600,00

Desconto aprox: 80%

Lote 050 – Bancada com recorte, armário baixo com 04 gavetas, 05 portas sendo 02 basculantes, nicho para eletro de embutir, armário superior com 08 portas em vidro, armário superior lateral e prateleira com nicho.

Valor de mercado: R$ 12.300,00

Lance inicial: R$ 700,00

Desconto aprox: 95%

Lote 064 – Mesa

Valor de mercado: R$ 2.300,00

Lance inicial: R$ 200,00

Desconto aprox: 92%





Leilão - Incorporadora Bougainville

Lote 015 – Janela de correr

Valor de mercado: R$ 850,00

Lance inicial: R$ 150,00

Desconto aprox: 80%

Lote 017 – Janela com persiana integrada

Valor de mercado: R$ 1.800,00

Lance inicial: R$ 600,00

Desconto aprox: 70%

Lote 037 – Balcão contendo móvel baixo com 04 gavetas

Valor de mercado: R$ 4.600,00

Lance inicial: R$ 200,00

Desconto aprox: 95%

Lote 043 – Bancada com recorte contendo móvel baixo com 04 portas

Valor de mercado: R$ 5.400,00

Lance inicial: R$ 250,00

Desconto aprox: 95%

Serviço: