As comissões parlamentares de inquérito (CPIs da Câmara dos Deputados entram na reta final dos trabalhos. As que investigam as ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a manipulação de resultados de jogos de futebol já estão com os relatórios prontos para serem votados.

Já a CPI das Pirâmides Financeiras termina a tomada de depoimentos com denúncias de ameaças e intimidação.