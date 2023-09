São Paulo e Flamengo decidem título da Copa do Brasil

Chegou a hora de conhecer o campeão da edição 2023 da Copa do Brasil. Para isso, São Paulo e Flamengo medem forças, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (24) no estádio do Morumbi. ARádio Nacionaltransmite todas as emoções deste jogão de bola ao vivo.

Na partida de ida o Tricolor Paulista foi melhor e venceu o jogo por 1 a 0, em pleno estádio do Maracanã. Assim, agora joga pelo empate para ser campeão, o que seria algo inédito para o clube, pois a Copa do Brasil é o único título que ainda falta na sala de troféus do São Paulo.

O Soberano vem motivado para o jogo de volta da final, após vitória fora de casa na partida de ida, com gol do centroavante argentino Jonathan Calleri. O clube vive a expectativa do título inédito, tanto que entrou com os reservas na última quarta-feira (20) diante do Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, o que culminou na derrota da equipe paulista por 2 a 1. O Tricolor não esconde que o foco de suas atenções é realmente a final da competição de mata-mata, e com a derrota agora ocupa a 13ª posição na tabela do Brasileirão.

O técnico Dorival Júnior tem a possibilidade de ser tricampeão da competição, já que a conquistou em 2010 com o Santos e no ano passado com o Flamengo. Além disso, os jogadores estão fechados e compenetrados para entregar o título que falta ao clube, e consequentemente escreverem seu nome na história da tão tradicional equipe paulista.

“O São Paulo é um dos clubes mais vitoriosos do futebol brasileiro, mas falta a Copa do Brasil, então não deixa de ser um ingrediente que motiva muito. O técnico Dorival Júnior, que saiu inexplicavelmente do Flamengo, reconstruiu o São Paulo, que hoje é novamente um time respeitado”, avalia o comentarista daTV BrasilRodrigo Campos.

Já o Flamengo vive uma crise sem precedentes. Com o incidente envolvendo o vice-presidente Marcos Braz e um torcedor nesta semana decisiva, além de outros desentendimentos entre membros do elenco nos últimos meses, o Rubro-Negro da Gávea vive um dos anos mais conturbados de sua história no que diz respeito à expectativa versus realidade.

Dentro de campo as coisas também não vão bem. Nos últimos cinco jogos o Flamengo marcou apenas dois gols, e assim caiu na classificação do Brasileirão, onde atualmente ocupa a 7ª colocação. Com isso, o técnico argentino Jorge Sampaoli balança no cargo, principalmente em caso de não vencer a Copa do Brasil neste domingo.

Para o comentarista daRádio NacionalWaldir Luiz o Flamengo tem uma missão dificílima pela frente: “O Flamengo perdeu todos os títulos do ano, só resta a Copa do Brasil. Acho uma missão difícil, mas não impossível. O Flamengo tem um bom time, porém taticamente desarrumado. Taticamente o São Paulo é muito superior. Além da motivação de ter vencido a primeira partida, joga agora em casa. Penso que o São Paulo tem mais possibilidades de conquistar esse título”.

O Flamengo pode ter os retornos do meia Arrascaeta e do atacante Luiz Araujo. Além disso, a equipe carioca terá que quebrar um tabu para quebrar se quiser ser campeão: nunca na história da Copa do Brasil o time que venceu o primeiro jogo como visitante perdeu o título em casa.

Transmissão da Rádio Nacional

ARádio Nacionaltransmite São Paulo e Flamengo com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Maurício Costa e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.