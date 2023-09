Corinthians mostra eficiência para derrotar Botafogo em Itaquera

O Corinthians mostrou eficiência para derrotar o líder Botafogo por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (22) em Itaquera, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, mesmo com o revés (o terceiro seguido na competição) o Alvinegro Carioca (que tem 51 pontos) permanece com uma distância de 7 pontos sobre o segundo colocado Palmeiras.

VITÓRIA DO TIMÃO NA NEO QUÍMICA ARENA!!!!



Corinthians 1 ???? 0 Botafogo



? Gil #DiaDeCorinthians #VaiCorinthians pic.twitter.com/2rMxPTTmRI — Corinthians (@Corinthians) September 23, 2023

Mesmo atuando em casa, o Timão iniciou o confronto com dificuldades de criar oportunidades de marcar diante de uma defesa muito segura da equipe de General Severiano. O panorama começou a mudar aos 22 minutos do primeiro tempo, quando o lateral Marçal foi expulso pelo juiz, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), após entrada dura sobre o atacante Pedro.

A partir daí o Corinthians passou a encontrar mais espaços, mas as dificuldades de criar perduraram até o intervalo, quando o técnico Vanderlei Luxemburgo colocou em campo o meio-campista Renato Augusto, que, com muita categoria, assumiu o papel de organizador da equipe de São Paulo.

Com maior volume de jogo, o Timão finalmente chegou ao gol da vitória. Aos 13 minutos da etapa final Matheus Bidu chegou à linha de fundo e cruzou na medida para Gil, que subiu muito para cabecear forte para defesa parcial do goleiro Lucas Perri. Mas o zagueiro aproveitou o rebote e bateu com força para colocar a bola no fundo da rede.

A vitória foi de grande importância para o Corinthians, que chegou aos 30 pontos, passando a ocupar a 10ª posição e se afastando da zona do rebaixamento.