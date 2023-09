CPMI do 8 de Janeiro ouve general Augusto Heleno e condenado por colocar bomba perto de aeroporto em Brasília

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro ouve na próxima semana o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno e Alan Diego dos Santos Rodrigues, preso por participar do atentado a bomba no aeroporto de Brasília.

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) lembra que o general Augusto Heleno era o chefe do GSI antes de 8 de janeiro. No desempenho desse cargo, ele coordenou as atividades de segurança da Presidência da República e das atividades de inteligência, já que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) estava subordinada ao GSI.

Girão lembra ainda que a Abin expediu informes para os integrantes do

Sistema Brasileiro de Inteligência alertando que as manifestações do dia 8 poderiam "descambar para condutas ofensivas contra instituições da República".

O general Augusto Heleno será ouvido na terça-feira (26), a partir das 9 horas, no plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado.

Alan Rodrigues

Na quinta-feira (28), a CPMI ouvirá Alan Diego dos Santos Rodrigues. ele foi condenado por colocar uma bomba em caminhão-tanque de combustível os arredores do Aeroporto de Brasília.

A CPMI também já ouviu outros dois condenados pelo atentado: o empresário George Washington de Oliveira Sousa e o blogueiro Wellington Macedo de Souza.

O deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP) e o senador Izalci Lucas (PSDB-SF) lembram que, em depoimento à polícia, Rodrigues disse que recebeu o explosivo no acampamento que ficava em frente ao quartel general do Exército.

Os deputados Duarte Jr. (PSB-MA) e Duda Salabert (PDT-MG) acreditam que Rodrigues pode esclarecer supostas ligações com outros articuladores de atos antidemocráticos que culminaram nas invasões às sedes dos três poderes.

Alan Rodrigues será ouvido na a partir das 9 horas, no plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado.

