Arquiteta Ana Weege assina projeto lúdico

A arquiteta Ana Weege assina projeto da Malwee Kids. A loja de 60 m² está localizada no Shopping Anália Franco, em São Paulo. O conceito do projeto foi pensado para oferecer um ambiente que convida e acolhe cuidadores e crianças para vivenciarem o clima da marca com espaços interativos, confortáveis e com uma experiência orgânica de moda.

Inspirado nos parques e museus infantis, o projeto da loja traz formas fluidas, complementadas por luminosos e expositores pensados para os pequenos clientes. Para revestir os expositores, a arquiteta utilizou as peças Isabela WH Matte, no formato 10x10, uma coleção especial, desenvolvida pela estilista Isabela Capeto.

“A loja é toda modular e com vários cantinhos que podem ser adaptados, como o espaço central, que vira um pequeno auditório, por exemplo. Uma nova concepção para o varejo de moda com uma loja atemporal, que permanecerá atualizada por muitos anos”, explica Ana.

A arquiteta criou paginações inusitadas utilizando peças monocromáticas. Ana pensou nesta aplicação que a possibilitou pintar os rejuntes com caneta em cores diversas, levando alegria ao ambiente.

“Foram usados materiais resistentes e duráveis, com destaque para elementos nostálgicos como o neon, a cerâmica e a grama sintética feita com resíduos de pneu de caminhão", finaliza a arquiteta.