Comissão aprova projeto que prevê maior apoio do Estado à agricultura familiar

O relator, deputado Heitor Schuch, recomendou a aprovação do projeto - (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 426/22, que inclui assistência material aos agricultores familiares por parte do Estado. O projeto define assistência material como "o apoio consistente em

doação ou empréstimo de insumos e equipamentos".

O texto aprovado ainda prevê que a Política Nacional da Agricultura Familiar e

Empreendimentos Familiares Rurais terá uma linha específica voltada à

recuperação de solos e de pastagens em propriedades familiares, também com apoio do Estado.

O relator, deputado Heitor Schuch (PSB-RS), recomendou a aprovação da proposta. “A medida reconhece a importância dos agricultores familiares para a diversidade nutricional e segurança alimentar da população", disse. Além disso, continua Schuch, a proposta também ajuda a enfrentar os desafios do êxodo rural e do envelhecimento no campo.

“É imprescindível estabelecer medidas que auxiliem a agricultura familiar, para que a população rural tenha condições de permanecer na atividade e todos nós tenhamos acesso aos alimentos”, afirmou o autor da proposta, deputado Marreca Filho (Patriota-MA).

Tramitação

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.