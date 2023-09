Comissões debatem importância da educação climática

As comissões de Meio Ambiente e de Educação realizam audiência pública na próxima quinta-feira (28) sobre educação climática. O debate será realizado no plenário 4, a partir das 10 horas, a pedido da deputada Socorro Neri (PP-AC). A parlamentar afirma que é crucial discutir o tema por causa da “crescente urgência da crise climática e seus impactos em todo o planeta”.

Segundo Socorro Neri, a conscientização sobre questões ambientais, especialmente as mudanças climáticas, precisa de uma abordagem transversal e contínua em todos os níveis de ensino. Além disso, continua a deputada, é preciso incentivar a capacitação de educadores e promover práticas pedagógicas que envolvam os alunos de forma ativa.

A Lei de Educação Ambiental (Lei 9.795/99) já estabelece a importância da educação ambiental como um processo contínuo, permanente e integrado à educação em geral.

Socorro Neri ressalta que o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima reforça a necessidade de uma educação específica para preparar as futuras gerações para enfrentar os desafios ambientais. O Painel é uma referência internacional na produção de relatórios e análises científicas sobre as mudanças climáticas.

Os deputados Nilto Tatto (PT-SP), Moses Rodrigues (União-CE), Gilson Daniel (Podemos-ES), Professora Goreth (PDT-AP) e Daniel Barbosa (PP-AL) subscreveram requerimento de Socorro Neri para fazer o debate.