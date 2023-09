Comissão vai debater oferta de água potável nas escolas públicas

Rafael Brito é o autor do requerimento para a realização da audiência - (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Educação vai realizar uma audiência pública na quinta-feira (28) para debater a oferta de água potável nas escolas públicas.

Confira a lista de convidados da reunião, que está marcada para as 9 horas no plenário 10.

O autor do requerimento para a realização da audiência é deputado Rafael Brito (MDB-AL), que contou com a subscrição de outros 10 parlamentares. Para justificar sua iniciativa, Brito cita um levantamento de 2022 da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil que lista a existência de 6.881 escolas sem esgoto, 3.211 sem abastecimento de água e 7.149 sem água potável.

"Os índices demonstram que existe um grande problema que precisa de cuidado. As 7.149 unidades escolares do país que não oferecem água potável correspondem a 931.616 alunos matriculados em escolas sem acesso a água própria para o consumo humano", alerta o deputado.

"Problemas como esses são fatores determinantes para a frequência escolar e garantia do aluno em sala de aula", acrescenta.