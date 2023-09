Comissão de Agricultura vai debater mudança nas regras de importação de amêndoa de cacau

A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados vai realizar audiência pública na quinta-feira (28) para debater o impacto de uma instrução normativa do Executivo na produção brasileira de cacau.

O autor do requerimento para a realização da audiência é o deputado Zé Neto (PT-BA). O foco de sua preocupação é a Instrução Normativa 125/21 da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que atualiza os requisitos fitossanitários para a importação de amêndoas fermentadas e secas de cacau produzidas na Costa do Marfim.

A medida eliminou o brometo de metila do tratamento dessas amêndoas, que era aplicado no controle de pragas comuns no continente africano e "que podem contaminar as plantações no Brasil, até mesmo de outras culturas", alerta o deputado.