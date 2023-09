Comissão discute criação de "Setembro Cidadão" para celebrar Independência do Brasil

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados discutirá na quarta-feira (27) projeto (PL 2047/19) que cria o "Setembro Cidadão", destinado a promover ações de desenvolvimento da cidadania e celebrar a Independência do País. A reunião ocorrerá no plenário 10, às 15h30.

O debate é uma iniciativa do deputado Defensor Stélio Dener (Republicanos-RR), relator da proposta. Ele sugere a aprovação do texto, com alterações.

A versão original, apresentada em 2019 pela deputada Renata Abreu (Podemos-SP), tinha como motivação principal comemorar os 200 anos da Independência do Brasil, fato ocorrido em 2022. Defensor Stélio Dener retira a menção ao bicentenário da data histórica.

"A ideia de promover ações destinadas ao desenvolvimento da cidadania e às comemorações da Independência do País em todos os anos continua válida e oportuna", diz o parlamentar.