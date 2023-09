Parataekwondo: Brasil encerra etapa de Grand Prix com 4 medalhas

O Brasil encerrou a etapa do México do Grand Prix de taekwondo paralímpico com a conquista de quatro medalhas (um ouro, uma prata e dois bronzes). A competição disputada na cidade de Vera Cruz na última terça-feira (19) contou pontos para o ranking mundial da modalidade.

O destaque da delegação brasileira, que contou com 12 atletas, foi a paraibana Silvana Cardoso, que garantiu a medalha dourada na categoria até 57 quilos. Já a prata foi alcançada por Pedro Paulo Neves (categoria acima de 80 quilos), enquanto os bronzes vieram com Débora Menezes (categoria acima de 65 quilos) e com Maria Eduarda Stumpf (categoria até 52 quilos).

Agora o foco da seleção brasileira se volta para a disputa do Mundial da modalidade, que será disputado a partida da próxima sexta-feira (22) na mesma localidade. Assim como o Grand Prix, o Mundial também distribui pontos para o ranking mundial de taekwondo paralímpico.