Debatedores alertam para impactos nocivos das telas na saúde mental de jovens

Câmara dos Deputados Há 2 minutos Em Câmara dos Deputados Condenado por tentar explodir bomba perto do aeroporto de Brasília pode fechar acordo de delação com CPMI Geraldo Magela/Agência Senado Wellington Macedo de Souza afirmou que só vai colaborar após ter acesso aos autos do processo no STF O blogueiro We...