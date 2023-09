Comissão debate crédito de carbono e desenvolvimento sustentável na Amazônia

Comunidades ribeirinhas na Amazônia - (Foto: Luís Gustavo/Incra Oeste do Pará)

A Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quarta-feira (27) sobre "Crédito de Carbono e o Desenvolvimento Sustentável na Amazônia".

A reunião ocorre às 10 horas, no plenário 4. Confira a pauta completa.

Os requerimentos para a realização do debate foram apresentados pelos deputados Lebrão (União-RO) e Socorro Neri (PP-AC).

Foram convidadas para o debate as instituições com responsabilidade de elaborar e implantar as políticas públicas sobre o tema e ainda, representar os povos e comunidades tradicionais que vivem na Amazônia.