Comissão que acompanha delimitação da Terra Indígena Kapôt Nhinore faz audiência na quarta

A comissão externa que acompanha as ações da Fundação Nacional do Índio (Funai) na delimitação da Terra Indígena Kapôt Nhinore realiza sua primeira audiência pública na quarta-feira (27). A reunião será realizada no plenário 13 a partir das 14 horas.

A Terra Indígena Kapôt Nh?nore abrange 362.243 hectares nos municípios de Vila Rica e Santa Cruz do Xingu, em Mato Grosso, e São Félix do Xingu, no Pará. A área é sagrada para os Yudjá (Juruna) e Mebengokrê (como se nomeiam os Kayapó). Ali nasceu o cacique Raoni, liderança que reivindica a área há 40 anos.

A coordenadora da comissão, deputada Coronel Fernanda (PL-MT), quer discutir os impactos da demarcação para os municípios envolvidos. A intenção é "jogar luz e dar voz àqueles que são parte integrante de todo esse processo".

Debate anterior

No último dia 12, a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, e a presidente da Funai, Joenia Wapichana, detalharam, em debate na Comissão de Agricultura da Câmara, os estudos para delimitação da área.

Ambas asseguraram que serão cumpridas todas as regras previstas no Decreto 1.775/96, que trata do procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas.