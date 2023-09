Regularização fundiária: Governo do Estado entrega mais de 500 títulos para propriedades rurais de Biguaçu

Fotos: Roberto Zacarias / Secom

O Governo do Estado, por meio da secretaria de Estado da Agricultura (SAR), entregou na manhã desta quinta-feira, 21, 512 títulos de propriedades rurais para o munícipio de Biguaçu na Grande Florianópolis. O Programa Terra Legal está garantindo a regularização fundiária de Santa Catarina. O governador Jorginho Mello participou do evento, que contou ainda com a presença de famílias rurais, vereadores e outras lideranças políticas.

“Esse programa Terra Legal tá trazendo segurança e tranquilidade para as nossas famílias que vivem no campo. São terras que agora estão com a documentação em dia. Essa era demanda histórica dos produtores rurais. Com os títulos em mão, as famílias poderão garantir financiamentos, além de outros benefícios”, destacou o governador.

Foto: Reprodução/Secom SC

O Programa de Regularização e Legalização Fundiária – Terra Legal de Santa Catarina, implantado em 2019, já levou cidadania e segurança jurídica para milhares de famílias rurais. Neste ano foram entregues 7.092 titulações de imóveis rurais, chegando a R$ 1,6 milhão.

“Enfrentar a questão da regularização fundiária é um dos grandes desafios da Secretaria e do Governo. Estamos levando dignidade, cidadania e respeito a esses agricultores”, acrescentou o secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colatto.

Garantia a políticas públicas

De acordo com o diretor de Desenvolvimento Sustentável e Fundiário da SAR, Hilário Gottselig, o Programa Terra Legal é uma das ferramentas importantes na concretização deste processo, já que fornece o georreferenciamento necessário para que os produtores regularizem seus imóveis rurais. Dessa maneira, é possível garantir o acesso a políticas públicas estadual e federal, além de contar com a segurança jurídica que um documento deste porte proporciona.

“Era uma expectativa grande pra gente porque as terras produtivas têm dono né? E agora ficamos mais tranquilos em ter a documentação em mãos e segurança que serve para a família toda. Só temos que agradecer essa iniciativa do nosso governador Jorginho Mello”, disse o produtor rural de Biguaçu, Élcio Geraldino Prazeres.

O andamento do Programa pode ser monitorado em tempo real no Portal de Gestão de Projetos do Governo do Estado (ProjetaSC). É possível acompanhar desde o planejamento à execução de cada uma das fases, até a conclusão das regularizações fundiárias pelo site: www.projeta.sc.gov.br .

:: Fotos no álbum abaixo

Foto: Reprodução/Secom SC