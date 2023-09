Câmara aprova regime de urgência para três projetos de lei; acompanhe

A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para três projetos de lei. Confira:

- PLP 98/23, do deputado Gilson Daniel (Podemos-ES), que muda a Lei de Responsabilidade Fiscal para não considerar despesas de pessoal por parte de municípios aquelas de contratos de serviços;

- PL 1520/21, do deputado Luis Tibé (Avante-MG), que considera hediondo o homicídio de criança de até 12 anos incompletos; e

- PL 3777/23, do deputado Josenildo (PDT-AP), que prevê indenização do agressor às vítimas de crimes contra a liberdade sexual.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo