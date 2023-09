Deputada cobra transformação digital na área da Saúde

Debatedores apontaram, em audiência pública na Comissão de Saúde da Câmara do Deputados, na terça-feira (19), os avanços alcançados e os desafios para a integração de dados no Sistema Único de Saúde (SUS). O debate foi conduzido pela deputada Adriana Ventura (Novo-SP), que cobrou medidas de padronização e de integração dos registros.

O assunto é tratado em vários projetos de lei que tramitam em conjunto na Câmara, sendo o Projeto de Lei 5875/13, o principal.

A coordenadora-geral de Informação e Informática em Saúde do Ministério da Saúde, Paula Xavier dos Santos, enfatizou o trabalho contínuo para o aperfeiçoamento do sistema de saúde digital. Segundo ela, são mais de 400 sistemas sob a gestão do Datasus.